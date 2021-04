Manželé z Dolních Rakous požadovali od provozovatele lanovky v Zell am See částečné vrácení ceny sezonních permanentek, 356 eur, za první koronový lockdown na jaře 2020, píše Volksblatt. O okresního soudu neuspěli, zemský v Salcburku jim ale právo na náhradu přiznal.

Manželé nemohli využít posledních 49 dnů permanentek za 747 eur na osobu kvůli uzavření vleků za pandemie. Měli zaplaceno do 3. května, lyžovat ale mohli jen do 16. března, kdy lanovka ukončila provoz.

Soud prvního stupně žalobu zamítl – podle něj žalobci neměli zaručeno, že lanovka bude moci být skutečně do 3. května v provozu. Odvolací instance byla jiného názoru. Provozovatel lanovky musí manželům vrátit požadovaných 356,72 eura a nahradit jim soudní náklady celkem 590 eur. Úřední rozhodnutí o zákazu provozu lyžařských areálů představovalo projev vyšší moci. Jestliže to znemožnilo poskytnutí části zaplacených služeb, padá celková smlouva a z ní vyplývající povinnosti obou stran. Platební povinnost žalobce pro období od 16. března do 3. května tedy odpadla.

Zájemců o azyl přibývá

V prvním čtvrtletí požádalo o azyl v Německu 5024 cizinců, o 42 % víc než loni, za březen dokonce o 89,5 %. Je to nejvíc od roku 2017, napsala PNP. Mezi nimi bylo 554 nezletilých bez doprovodu. Nejvíc bylo Syřanů (2267), z nichž 90 procentům byl azyl udělen, následovali Afghánci a Maročané. Celkově bylo pozitivně vyřízeno 3700 žádostí.

Uctili oběti koronaviru

Rakouská státní špička vzdala v pátek ve Vídni čest dosavadním 9843 obětem covidu v zemi. Prezident Van der Bellen a kancléř Sebastian Kurz vyslovili soustrast pozůstalým a poděkovali lékařskému a pečovatelskému personálu za “skoro až nadlidské” nasazení v pandemii.

Kurz ale také připomněl hluboký příkop ve společnosti “mezi těmi, kteří se nákazy bojí a jsou připraveni svou svobodu maximálně omezit, a těmi, kteří se viru obávají méně nebo vůbec a nehodlají své svobody kvůli němu omezit”. Cílem musí být vykročit jeden k druhému, dodal. “My všichni neseme odpovědnost za to, že se tímto virem, který si nikdo z nás nevybral, nenecháme rozdělit.”

Za zesnulé, pozůstalé i za uzdravení 2122 pacientů k tomu dni v nemocnicích se pomodlili kardinál Christoph Schönborn a představitelé dalších církví.

K situaci ještě poznámka – třetí koronová vlna si v Rakousku vyžádala dosud výrazně méně obětí než první dvě, “jen” 2122 z celkových skoro deseti tisíc.

Smrt na požádání…

Před porotou v Linci stane 3. května 36letý muž, obžalovaný za účast na sebevraždě 29letého známého a za jeho usmrcení na požádání, píše Volksblatt. Hrozí mu trest půl roku až pět let.

Obviněný a oběť trpěli psychickými problémy. Poznali se v nemocnici v Linci a spřátelili se. Začátkem září 2020 mladší požádal o obstarání tablet, protože chtěl spáchat sebevraždu, a dal známému na ně peníze. Ten za nějaký čas, poté, kdy ho opustila po velké hádce přítelkyně, sehnal ještě další tablety, protože si nebyl jist, zda dosud koupené množství bude skutečně smrtící.

Podle obžaloby byli domluveni, že po podání přípravků muž z bytu odejde a později se vrátí. Když ale sebevrah po spolykání 80 prášků dostával křeče, chroptěl a hodiny ležel v letargickém stavu, měl mu obžalovaný tři až čtyři minuty tlačit na obličej polštář a přikrývku. Ten zemřel udušením.

… a bratři v krvavé při

Spor dvou bratrů v předvečer Štědrého dne v Kirchschlagu (okres Urfahr-venkov) skončil krvavě. 48letý probodl 50letého sourozence za to, že mu vypověděl bydlení ve společně zděděném statku, uvedl Volksblatt. Těžce zraněného dopravili do nemocnice, útočníka zatkli poblíž místa činu. Zprvu skutek doznal, pak se ale začal hlásit jen k odpovědnosti za ublížení na zdraví.

Vyšší pokuty u sousedů

Provinilce proti dopravním předpisům v Německu čekají vyšší sankce. Chybné parkování bude pokutováno až 55 eury místo dosavadních 15. Za stání na příjezdu pro hasiče nebo záchranku bude muset řidič počítat se zaplacením sto eur, neoprávněné stání na místě vyznačeném pro e-vozidla bude stát 55 eur. Neuhnutí při vytváření “záchranné uličky” v kolonách nebo její využití v závěsu za lékaři přijde na 200 až 320 eur a na měsíční zákaz řízení.

Odbočování náklaďáků v obci doprava rychlostí větší než krokem bude stíháno 70 eury. Využití chodníku, cyklostezky nebo odstavných pruhů pro jízdu motorového vozidla má stát 35 až 100 eur. Za způsobení zbytečného hluku a emisí, včetně bezdůvodného popojíždění, budou pokuty 20 až 100 eur.

Až dvojnásobně stoupnou i sankce za nepřiměřenou rychlost. Jízda v obci o 10 km/h nad limit bude za 30 místo dosavadních 15 eur, o 15 km/h za 50 místo 25, o 20 km/h za 70, atd. Na změně se dohodli ministři dopravy SRN a spolkových zemí, v září se normou bude zabývat Spolková rada.