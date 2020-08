Výstaviště České Budějovice a.s. pořádá první akci od ukončení restriktivních vládních opatření spjatých s koronavirem. Jediná akce, která v letošním roce proběhla, byl v únoru Mezinárodní pivní festival. Veškeré další výstavy a události, které byly naplánovány, musely být zrušeny; tedy Slavnosti piva, Dětský den s Armádou ČR, Hobby, Stavební veletrh, konference a také mezinárodní agrosalon Země živitelka.

„Chtěli jsme vyjít vstříc vystavovatelům, kteří měli zboží připraveno na jarní Hobby. Tím, že jsme výstavu zrušili, ho nemohli zákazníkům nabídnout. A také chceme opět pozvat zpátky na Výstaviště naše návštěvníky. Pořádat akce nám už opravdu chybělo,“ říká projektová manažerka trhů Simona Říhová.

Třídenní Podzimní trhy začínají v pátek 4. září v 10 hodin a skončí v neděli odpoledne. Sortiment bude blízký tomu, který můžou návštěvníci najít na květnovém HOBBY jako je vybavení domácnosti, zahrady, ale třeba i textil, drogerie apod. Vstupné je zdarma.

„Zájem vystavovatelů je opravdu velký. Je vidět, že jim výstavy chybí stejně jako nám. Samozřejmě budeme dodržovat veškerá hygienická opatření a pravidla, která jsou aktuálně nezbytná,“ dodává tisková mluvčí Michaela Čeňková. Stánky se zbožím budou umístěny na volných venkovních plochách v přední části areálu, návštěvníci pohodlně zaparkují před hlavní bránou z Husovy ulice. Hlavní brána bude zároveň jediným možným vstupem na Podzimní trhy. Výstaviště postupně projde modernizací a stavební proměnou některých pavilonů. Jednou z novinek budou vstupní turnikety, které se pilotně otestují právě na Podzimních trzích. Díky nim bude možné sledovat aktuální počet návštěvníků v areálu a na základě toho přesně dodržovat hygienická opatření.

Podzimní trhy začínají v pátek 4. září a končí v neděli 6. září. Každý den bude areál otevřen od 10 do 17 hodin, v neděli do 14 hodin. Vstup je zdarma. Všechny informace na www.vcb.cz, facebooku a instagramu Výstaviště České Budějovice a.s.

Michaela Čeňková