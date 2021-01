Obě území jej získala už v letech 2009 a 2015. Ocenění mohou získat jen parky, které spolupracují přes hranice a splňují požadavky federace Europarcu. Foto: Deník/PNP

Jak kde korumpují

Index korupce (CPI) Transparency International 2020 řadí Rakousko na 15. místo se 76 body. Vedou opět Dánsko a Nový Zéland 88 před Finskem, Singapurem, Švédskem a Švýcarskem 85, sedmé je Norsko, Německo deváté s 80 body. Poslední jsou Sýrie, Somálsko a Jižní Súdán.

Jak očkují

V Horních Rakousích proočkují do konce týdne první dávkou 43 000 osob proti covidu. Starší 80 let ji dostanou všichni. V únoru to půjde pomaleji, pro nedostatek vakcín má přibýt „jen“ asi 28 000 lidí.

Odsouvají děti…

Vídeňská policie rozpustila demonstraci 150 osob protestujících proti odsunu tří školaček do Gruzie, napsal Volksblatt. Děvčata se v Rakousku narodila a vyrostla tady. Jejich rodiny se ale v zemi zdržovaly neoprávněně…

Vodou z okurek kropit nebudou

Cestářství v Dingolfingu loni testovalo použití slané vody z okurek proti námrazám. Osvědčilo se, ale Horní Rakousy nepřikročí ani k pilotním pokusům, jak řekl zemský rada pro infrastrukturu Günther Steinkellner (FPÖ). Kromě jiného prý mají méně láku, který k tomuto účelu musí být koncentrován. Produkt musí být skladován a zřízení tanků a transport by přišly daleko dráž než eventuální úspory. V celé zemi by mohli připravit za rok na 50 000 litrů, ale ke kropení potřebují daleko víc, jen v této zimě přes jedenáct milionů litrů solanky.

Děsivý sněhulda

Zdroj: Deník/PNP

V zahradě rodiny Schausbergerových v Mitterfeldenu je děsivá scéna – sněhulák „požírá“ malé dítě! K jeho stvoření mobilizoval Nilse domácím úkolem učitel tělocviku na gymnáziu v Salcburku, který studentům vyhlásil kreativní soutěž v tvorbě postav ze sněhu. Nilse s ní pomohl starší bratr Theo a za hodinu byli hotovi. Foto: Deník/PNP/Réka Schausberger