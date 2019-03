Objasnitelným, i když neobvyklým jevem tzv. zvláštním hořením osob se musí zaobírat hlavní postava knihy Vzplanutí. „Je to neobvyklé a moc se o tom nepíše. Zároveň je ale možnost poměrně záhadnou věc vysvětlit racionálně. Pro detektivkáře perfektní,“ vysvětluje Jiří Březina, proč toto téma.

Informace o hoření osob mu poskytl vyšetřovatel požárů Martin Petrák. „Téma zpracovával jako diplomku. Dal mi ji přečíst a odpověděl na všechny moje otázky,“ chválí si Jiří Březina, který měl prý při psaní štěstí na lidi. „Vysvětlil mi jev dopodrobna, v knize je to realistický,“ dodává. Odborníkovi se odvděčil tak, že i on figuruje v příběhu jako Petr Martinů, specialista na hoření. „Ptal jsem se, jestli mu to nevadí,“ usmívá se.

Psaní se Jiřímu Březinovi trochu protáhlo. „Když máte dvě děti, je dost těžký najít nějaký delší čas, kdy se člověk soustředí a má sílu,“ vysvětluje spisovatel, který pracoval prý tentokrát hodně trhaně. Vždyť první kapitola vznikla už v roce 2016.

Už potřetí se vrátil ke svému vyšetřovateli Tomáši Volfovi. Autobiografická postava to prý není. „Metalista jsem, ale až díky němu,“ směje se. Svého hrdiny se hodlá Budějčák držet dál. „Možná by se mu hodil parťák. Chybět ale nebude. Čtenáři jsou na něj zvyklí,“ říká autor. Nový příběh právě vzniká. „Chodím s notýskem a píšu si poznámky. V noci se někdy vzbudím a napíšu si do mobilu, co mě napadne,“ přibližuje Jiří Březina. Nevylučuje, že do budoucna by mohla vzniknout i další krimi z jižních Čech.

První detektivku Na kopci, právě jihočeskou, napsal z hecu. „Zpětně si myslím, že to ve mně dřímalo celou dobu, ale vyprovokovaly mě severské detektivky,“ říká. S kamarádkou se přeli o to, jestli by to zvládl taky. Ještě ten den si koupil blok a začal. Za prvotinu z roku 2013 získal Cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku. „Byl jsem příjemně překvapen a polichocen,“ přiznává spisovatel. Nakonec věděl, že se do toho nepouštěl zbytečně. „Pak se od vás ale už něco čeká,“ myslí si Jiří Březina.

Jiří Březina je 38letý autor z Českých Budějovic, zaměřuje se na detektivky (Na kopci, Promlčení, Polednice, Vzplanutí). Je držitelem CenyJiřího Marka. Pracuje v internetovém marketingu. Rád běhá a chodí do přírody.