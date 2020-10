Sestrám Študlarovým ani rok po výbuchu v domě není nejlépe. Přišly o srdeční spojení s maminkou a místem, kde vyrůstaly.

Alena Študlarová i její sestra žijí se svými partnery v Trhových Svinech. Do Lenory, kde žila jejich maminka s partnerem, se ale vracejí za přáteli. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Jen pár drobností zbylo sestrám Študlarovýmz lenorského bytu po mamince, který přesně před rokem musel být spolu s dalšími pěti zdemolován po výbuchu a požáru, jenž založil jedenz jeho obyvatel. Obě sestry už pár let se svými partnery žijí v Trhových Svinech. Byt v Lenoře patřil jejich mamince, která zemřela jen půl roku před tragickou událostí. Maminčin partner František zůstal v bytě a obě sestry ho pravidelně navštěvovaly. „Na ten okamžik nikdy nezapomenu. Sestra mi volala, že barák vybuchnul a že vážně popáleného Fandu vezou do vinohradské nemocnice. Strašně jsem se lekla,“ vzpomíná Alena a dodává, že Františkova zranění byla a jsou velmi vážná dodnes. Byt po mamince byl pod tím, kde došlo k výbuchu. Partner jejich maminky, který obě sestry vychovával od Alenčiných patnácti let, se do Lenory dosud vrátit nemohl. Stále není úplně fit. „Tři měsíce byl v umělém spánku. Od prázdnin už rehabilituje,“ doplnila.