Když se něčeho urodí moc, cena klesá, spotřebitel jásá, zemědělec tratí. Pokud je sklizeň slabá, natož v celé Evropě, jako tomu bylo u dotčených brambor vloni, cena šplhá vzhůru,“ uvedla ředitelka, podle níž to další rok může být zase naopak.

Zákazníci supermarketů stále upřednostňují cenu zboží před místem jeho původu a kvalitou. Hana Šťastná je názoru, že většina českých „hospodyněk“ si mezi bramborami z Vysočiny az Egypta spíše vybere ty o pár korun levnější z Afriky. „V mnohých školních jídelnách místo loupání českých brambor dávají do hrncův Belgii vypěstované a oloupané hlízy, které k nám po chemickém ošetření, ponoření do podivné tekutiny a zabalení do igelitu putují stovky kilometrů v kamionech,“ kroutí hlavou šéfka agrárníků.

V ČR dlouhodobě klesá výměra brambor, v roce 1948 byly na deseti procentech osevních ploch, letos jen na necelém procentu. V roce 1936 se brambory pěstovaly na 498 000 hektarů, v roce 1989

na 115 000 hektarů.

PĚSTITELSKÁ RIZIKA



Ta poukázala na markantní úbytek brambor v osevních plánech českých agropodniků „Způsobila to nejen labilní cena. Obchodní riziko zvyšují pěstitelská a investiční náročnost, nedostatek pracovních sil v zemědělské prvovýrobě i dumpingové dovozy,“ míní. Navíc v české kuchyni v posledních desetiletích narostla obliba rýže a těstovin na úkor přílohových brambor. Stoupá konzumace smažených bramborových lupínků a dehydrovaných nebo předsmažených a zamražených polotovarů.



Přestože jsou momentálně ceny konzumních brambor tzv. vyšponované, Hana Šťastná si nemyslí, že se jich na jihu Čech bude sázet více. Po zkušenostech se třemi suchými léty budou podle ní zdejší zemědělci spíše zvětšovat prostor pro pěstování krmiva pro dobytek.



Minulý rok se v Jihočeském kraji sklidilo téměř o pětinu méně brambor ve srovnání s rokem 2017. Přitom sklizňová plocha byla jen o dvě procenta nižší – 3234 hektarů. Průměrný výnos kolem 26 tun/ha. Jednalo se o třetí nejnižší sklizeň v historii, horší výsledek byl jen v roce 2013 a 2015.



Dlouhodobě v regionu klesá výroba konzumních brambor ve prospěch škrobárenských, pro které zemědělci nepotřebují třídicí linky, mají pro ně jistý odbyt za předem dohodnutou fixní cenu od škrobáren plus dotační podporu za produkci této citlivé komodity.

Kolik kde stojí

- Lidl Jindřichův Hradec: 22,50 Kč/kg

- Samoobsluha Fank, Palackého náměstí Č. Budějovice, konzumní brambory pozdní, odrůda Princess, český dodavatel: 17,90 Kč/kg

- COOP Supermarket Český Krumlov (staré brambory): 17,40 Kč/kg, nové z Maroka 29,90 Kč/kg

- Farmářský obchod, Prachatice: 20 Kč/kg

- Farma u Hoštičků, Chrášťovice na Strakonicku:14 Kč/kg