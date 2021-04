Ta zachránila v posledních dnech války dva ruské zajatce, píší OÖN. “Rakouská občanka Maria Langthalerová je vyznamenávána Řádem Za statečnost za sebeobětování se, odvahu a statečnost, které prokázala záchranou sovětských válečných zajatců v letech Velké vlastenecké války,” uvádí Putinův dekret ze 29. března.

Společně už v míru.Zdroj: Deník/OÖN

Přes velké osobní riziko ukryli s manželem Johannem na své usedlosti ve Windenu dva sovětské vězně původem z Ukrajiny po útěku skupiny asi 500 zajatců začátkem února 1945 z lágru Mauthausen. Většina jejich kolegů byla při pronásledování vystopována a v krveprolití známém jako “mühlviertelský hon na zajíce” zavražděna.

Mykola Zemkalo a Luhansku a Mychajlo Rybtschinskyj z Kyjeva přežili díky zemědělské rodině ze Schwertbergu. Už v šedesátých letech přišli na návštěvu k zachráncům a také sovětské úřady jim vyjádřily uznání, uvádí list. V roce 2018 vyznamenal patriarcha Filaret z ukrajinské ortodoxní církve Annu Hacklovou, dceru Marie Langthalerové.

Dolní snímek pořídil fotograf v první neděli po válce, kdy se rodina po mši seřadila v ateliéru: vpředu jsou Maria Langthalerová, její manžel Johann a dcera Maria, vzadu syn Alfred, Nikolaj Cemkalo, dcera Anna, syn Josef a Michail Rybtschinskij. Jako autora fotografie uvádějí OÖN Volkera Weihbolda.

Povinné prohlídky seniorů?

Předseda hornorakouského svazu seniorů Josef Pühringer, zemský hejtman v. v., požaduje povinné lékařské vyšetření lidí starších 40 let každým rokem, podobně jako je tomu u technických prohlídek motorových vozidel. Termín další návštěvy by byl stanovován po domluvě s lékařem. Dosud přišlo k preventivním kontrolám zdarma ve stanoveném intervalu šest až sedm let jen 1,1 milionu občanů nad 18 let.

Za prohlídku navrhovanou Pühringerem by lidé mohli dostávat poukázky v ceně 50 eur na vybrané regionální trhy nebo do prodejen sportovních potřeb. Lidem vykazujícím rizikové faktory by byl vytvořen zdravotní program, ve kterém by se jeden rok dlouho pod lékařským dohledem mohli učit žít zdravěji, píší OÖN.

Lotyši zavraždili krajana?

Tři Lotyši ve věku 44, 47 a 51 let budou souzeni zemským soudem v Linci za vraždu a žhářství, píší OÖN.

K činu mělo dojít v noci na 23. září v hotelu ve vnitřním Linci. V 1.15 hodiny začalo v jednom pokoji hořet. Policisté vyrazili zamčené dveře a našli zraněného a popáleného člověka. Byl sám, jeho kolegy ale policie vypátrala a vzala do vazby. Podle obžaloby po hádce čtyř krajanů, doma a v EU už trestaných, zůstal zbitý 49letý bezvládně ležet. Ostatní ho polili vysokoprocentním alkoholem a zapálili. Utrpěl otřes mozku, těžké popáleniny a 7. listopadu zemřel v nemocnici. Obvinění ke konfliktu, údajně kolem praní špinavých peněz, nevypovídají, jeden z nich přiznal jen ublížení na zdraví.

Obžalován z vraždy

Z prvního dne líčení.Zdroj: Deník/OÖN

Soud v Riedu projednává obžalobu 22letého muže z Innviertlu z pokusu vraždy a úmyslného těžkého ublížení na zdraví. Loni v červenci měl k bezvědomí škrtit bývalou přítelkyni. Poté podle obžaloby jejich desetiměsíční dcerkou a pětiletého syna vstrčil do vany a hodil do vody zapojený toastovač. Jeho pojistka ale vypnula a nikdo zraněn nebyl. Poté obžalovaný otevřel v ložnici dvě kempinkové plynové bomby. Křik dětí matku probral a muž utekl. Na mopedu odjel do svého rodného domu, napsal list. Tam se zřejmě pokusil o sebevraždu prášky a když neuspěl, opustil dům a koupil si jednodenní rybářský lístek. Později s přítelem odjel na policii a přiznal se.

V začátku procesu odmítl obhájce obžalobu z vraždy, pokusy jeho mandanta prý byly k tomu zcela nezpůsobilé. Takový cíl muž ani neměl. Obžalovaný přiznal, že expřítelkyni škrtil. Zuřil, byl smutný a zklamaný, protože se cítil být ponižován ženou, která si kromě jiného psala intimní chaty s jiným mužem.

Až k bezvědomí ji ale škrtit nechtěl, tvrdil. “Věděl jsem, že pojistka toastovače po zkratu vypne, tím jsem si byl stoprocentně jistý. Chtěl jsem ji jen vystrašit.” Jeho syn jako svědek vypověděl: “Taťka mi řekl, že budou bublinky, když toastovač ve vodě pustí… Nestalo se ale nic, jen zhaslo světlo.” Obžalovaný k tomu řekl, že když zaslechl kroky, myslel si, že se přítelkyně blíží ke koupelně, chtěl ji toastovačem vystrašit…

Při výpovědi na policii a u vazebního soudce ale obviněný ještě uvedl, že chtěl ženu a děti zabít. Proč sám vstrčil do vany jednu nohu, věrohodně vysvětlit neuměl, chtěl to prý vyzkoušet, ale věděl, že se nic stát nemůže. Bomby do ložnice přinesl dvě, ale otevřel jen jednu, a ještě ne plnou…

Mužova expřítelkyně uvedla, že před událostí jejich vztah ukončila. Obviněný k nim ale pravidelně chodil, aby viděl děti. Kritického večera se pohádali kromě jiného o vystěhování nábytku. Šla si lehnout a probudilo ji škrcení. Pokoušela se bránit, ale ztratila vědomí…

Policista, který byl u prvního mužova výslechu, uvedl, že obžalovaný třikrát řekl, že se chtěl i s rodinou zabít. Nabízenou přítomnost advokáta odmítl. Předseda senátu mu připomněl, že v přípravném řízení jako obviněný z vraždy ani jednou nezmínil, že chtěl expřítelkyni jen vystrašit, a muž prohlásil, že byl úplně “vyřízený”, a že kdyby měl obhájce, reagoval by na situaci jinak. Soud odročil na čtvrtek.

Jak jde covid Bavorskem

Sedmidenní incidence v Bavorsku stoupla z nedělních 135,8 v úterý ráno na 140,5, v celé SRN byla 135,2. Za 24 hodin v zemi přibylo 1242 nakažení a 46 zemřelých. Jediným bavorským městem pod 50 byl Ansbach se 47,8 novými infekcemi na 100 000 obyvatel za týden. Nejnakaženější byl okres Cham se 332. Nad 100 je 72 měst a okresů země, pod stovkou jen 24 (město Mnichov 97,4).

Pošta dražší než produkt

Začátkem prosince slíbila rakouská vláda 1,8 milionu Rakušanů starších 65 let po deseti respirátorech FFP2 grátis. “Náklady na rozeslání při tom byly vyšší než na opatření produktu,” píší OÖN. Jak řekl ministr zdravotnictví Rudolf Anschober na interpelaci, respirátory z Číny stály včetně daně 6,5 milionu eur, rozeslání poštou 7,5 milionu. Podle ministra země přistoupila na čínskou nabídku 0,2987 eura čistého za kus, protože domácí producent chtěl 0,79 eura za jednu masku.

Přitvrdili pendlerům

V Rakousku začne s prvními minutami čtvrtka platit zostření podmínek pro vjezd pendlerů, napsal Volksblatt. Musejí předkládat negativní PCR nebo antigenní test ne starší 72 hodin. Samotesty nejsou povoleny. Opatření platí pro přijíždějící mj. z Bulharska, Estonska, Francie, Itálie, Malty, Polska, ČR, Maďarska, Kypru a ze všech států mimo EU. Pravidelně pendlující jsou povinni registrovat se formulářem “Pre-Travel-Clearance“, obnovovaným při každé změně relevantních dat, v každém případě každých 28 dnů.

Zablokovali dálnici

K protestu po laně…Zdroj: Deník/OÖN

V úterý byla uzavřena Východní dálnice A4 mezi Schwechatem a letištěm a také silnice B9 kvůli neohlášené demonstraci asi 50 aktivistů spolku “Právo pobytu pro každého” proti plánovanému odsunu patnácti dospělých běženců do Afghánistánu, ze kterých bylo dvanáct pravomocně odsouzeno kromě jiného za těžké ublížení na zdraví, loupež, sexuální obtěžování, nebezpečné vyhrožování a drogové delikty, píší OÖN.

Dva z protestujících slanili z mostu na A4. Kvůli blokádám vsedě na více místech příjezdu k letišti došlo k až sedmikilometrovým zácpám. 76 demonstrantů bylo zatčeno, tucty oznámeny pro správní řízerní. Foto z akce: Deník/OÖN/spolek

Měli letní den

V Rakousku zaznamenali v úterý první letní den 2021. Ve Wolkersdorfu (okr. Mistelbach) naměřili 25,3 stupně. “Dny s teplotou vysokou od 25 stupňů jsou podle meteorologické definice letními dny,” vysvětlují OÖN.