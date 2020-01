„Už jsem běžel několik půlmaratonů, ale tohle je pro mě premiéra. Chtěl jsem si to vyzkoušet,“ prozradil důvod závodník se startovním číslem 16. S úsměvem na tváři dodal, že jeho dosud nejdelší uběhnutá vzdálenost činí 25 kilometrů. „Krizi tak čekám, ale věřím, že bude až na čtyřicátém třetím kilometru,“ smál se Jan Dvořák. Jako správný závodník měl také vytyčený časový cíl, za který chtěl svůj první maraton v životě uběhnout. „Limit je pět hodin, tak to bych chtěl stihnout,“ řekl. Nakonec byl přece jen o trochu rychlejší, zvládl jej za čtyři hodiny a padesát šest minut.

Hlavně pro radost běžel v sobotu nejstarší účastník budějovického maratonu Zdeněk Kopecký, kterému je 82 let. „Za sebou mám tři sta devadesát sedm maratonů. Běhám od pětatřiceti,“ prozradil Zdeněk Kopecký. Nejlepšího výsledku dle svých slov dosáhl, když mu bylo 37 let: 42kilometrovou trať zdolal za dvě hodiny, čtyřicet osm minut a deset sekund. „Nyní se díky běhu udržuji fit. Cítím se o dvacet let mladší. Nejenže se cítím, ale všichni to také říkají. Moji vrstevníci už dávno neběhají, nebo jsou na hřbitově,“ řekl upřímně Budějčák, který také rád jezdí na kole a chodí plavat. I on měl jako správný běžec cíl, a to uběhnout. „Nejde o to doběhnout v mdlobách, ale mít po závodě chuť do dalšího běhání,“ dodal Zdeněk Kopecký. Na otázku, jestli ho v cíli čeká nějaká odměna, s úsměvem na tváři odpověděl: „Žena mi vždycky udělá dobrou výživnou hovězí polévku a pak si dám jedno pivíčko – kozlíčka.“