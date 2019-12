Tak v srpnu chytil Daniel Koller z Rohrmünzu v Dunaji u Deggendorfu sumce dlouhého 242 centimetrů a těžkého 84 kilogramy.

Patnáctého září upekl Rudi Dietl z Feldkirchenu se svým týmem na festivalu v Mangkofenu největší řízek na světě: vážil 1208 kilogramů (foto PNP- Manuel Birgmann). Akci kritizovali mimo jiné ochránci zvířat, poznamenal list.

Dárek od krajana

Nečekaný vánoční dárek dostal před Štědrým dnem 41letý Albánec kontrolovaný v autobusu v Lindau. Pátrači zjistili, že je na něho vydán zatykač pro porušení cizineckého zákona. Hrozilo mu 30 dnů vězení, což mohl odvrátit peněžitým trestem 375 eur. „Ty neměl, ale jeho krajan na věci zcela nezúčastněný mu nabídl, že ho vyplatí,“ píše PNP. „Ukázalo se, že ani on nemá u sebe dostatečnou hotovost. Pohraniční policie ho tedy dovedla k nejbližšímu bankomatu, kde částku vyzvedl a hledaného muže vysvobodil. Autobus pak mohl pokračovat v cestě přece jen se všemi pasažéry.“

Útočník s kapelou

Fotbalový mistr světa Thomas Müller (30, Bayern) poslal svým milionům fanoušků přes youtube hudební pozdrav, píše PNP. V hostinci v Chiemingu (okr. Traunstein) nahrál video se známou bavorskou dechovou kapelou LaBrassBanda, s jejímž frontmanem Stefanem Dettlem má dobré kontakty, a podle pasovského listu předvedl netušené instrumentální a pěvecké kvality. Na síti byl příspěvek esmuellert.de dlouhý jedenáct a půl minuty otevřen v prvních dnech desítkami tisíc účastníků. Foto: Deník/repro youtube

Noc kytar v Linci

V lineckém Centralu (Landstrasse 36) se 30. prosince sejde poosmé místní kytarová scéna k „Night of Guitars“, píší OÖN. Hrát budou například Lémo, který prý chystá poprvé například Sultána swingu z repertoáru Dire Straits, Klaus Pruenster, hudební kabaretiér Blonder Engel, autor Max Grubmüller či teprve 17letá žákyně Uchenna Katzmayrová, uvedl organizátor Wolfgang „Bruno“ Bründlinger (52), kytarista Brucknerova orchestru (kromě jiného Zappovu Dirty Love). Hvězdy doprovodí domácí band. Začátek bude v 19.30, vstupné dobrovolné.

Cestující je napráskali

Osm chlapců ve věku 12-14 let se na Štěpána ve vlaku do Vídně hlasitě radovalo ze 16 boxerů, čtyř pepřových sprejů, čtyř nožů, tří paralyzérů a 1466 kusů pyrotechniky zakoupených v České republice. Když si zboží ukazovali, alarmovalo více spolucestujících policii. „Na nádraží Floridsdorf byl konec, chlapce čekala prohlídka. Šest z nich v Čechách nakupovalo, čtyři z nich nyní byli obviněni z porušování zákona o zbraních a pyrotechnice. Zbývajícím dvěma je dvanáct a třináct, nejsou tedy trestně odpovědní. O jejich výletu byli informováni rodiče,“ končí OÖN.

Pokuta za zobrazování těl

Protože hostinský při dámské party ("Weiberroas") v okrese Rottal-Inn nechal vystoupit striptéra, musí zaplatit pokutu 250 eur, píší PNP a uvádějí důvod: protože „zobrazování (předvádění?) těl“ mu nebylo povoleno. Chtěl návštěvnicím udělat radost, ale mělo to dohru. Novinář fotograf vystoupení nasnímal a zveřejnil. „Článek skončil také na stole odborného poradce okresního úřadu a ten uzavřel, že show, v ,úřední němčině´ zobrazování těl, nebyla povolena, takže hospodský ji nemohl pořádat…,“ píše PNP. Sankci 250 eur musí provinilec poukázat do okresního rozpočtu. Jeho odpor proti tomuto správnímu rozhodnutí zamítl úřední soud v Eggenfeldenu.

Odsouzen ke kytce

Hlídka dopravní policie Horní Falce kontrolovala 18. prosince na A93 v okrese Tirschenreuth nákladní auto s přívěsem. Řidič byl „trošičku rychlejší“, proto si ho policisté všimli. „Byli ale adventně naladěni a hříšníka jenom napomenuli, byť s tím, že má o Vánocích manželku obdařit kyticí navíc,“ uvedla PNP.

Už 23. prosince obdarovaná žena přes kontaktní formulář sdělila: „Milí úředníci amberské dopravní policie! Krátce před Vánocemi vám mohu s radostí sdělit, že slíbená kytice dobře dorazila a v pěkné úpravě. Z tohoto milého gesta policejních úředníků jsem se opravdu velice zaradovala. Můj manžel tento úkol svědomitě splnil. Je to od něho druhá kytice po třinácti letech manželství. Kdoví kdy bych jinak zase k takovému potěšení přišla! Přeji vám všem veselé klidné Vánoce a dobrý start do nového roku. Dělejte to pořád tak! Obrovsky mě to potěšilo. S pozdravy M…“

Většina proti rachejtlím

Zhruba každý druhý Bavor (51,7 procenta) by měl generální zákaz ohňostrojů za dobrý, napsala PNP ze zprávy institutu výzkumu mínění Civey o průzkumu na zakázku Bavorského rozhlasu. Proti takovému zákazu byli jen čtyři z deseti dotazovaných (41 %), zbytek neměl vyhraněný názor. Anketa rozdělila národ – zatím co se pro zákaz vyslovilo jen 44 % lidí ve věku 18-29 let, v kategorii nad 65 let to bylo skoro 61 %. U 30-65letých to bylo vyvážené, zastánci zákazu byli dokonce lehce v menšině. Žen bylo proti pyrotechnice 54 %, mužů 49 %. Vzhledem k aktuálním debatám o ochraně životního prostředí je 64,5 % dotazovaných připraveno nic neodpalovat, 31,3 % chtějí rozhodně rachotit dál.

Investují do kolejí

Bavorsko letos investovalo 38 milionů eur do ubytování studentů. Kromě jiného v Mnichově, Bambergu, Ingolstadtu a Pfarrkirchenu přibylo od začátku roku 2019 celkem 1200 nových míst v kolejích, v nadcházejícím roce to má být o trochu méně, za 32,5 milionu eur. Dalších patnáct milionů má ale přibýt ze všeobecných programů podpory bydlení. V uplynulých deseti letech vydalo Bavorsko do údržby a výstavby kolejí pro 10 700 studentů kolem 340 milionů eur. V tomto zimním semestru je na bavorských univerzitách a vysokých školách zapsáno 398 000 lidí, o asi 4000 víc než loni.

Vysazují ovocné stromy

V kampani ministerstva zemědělství pro zdůraznění významu ovocných stromů pro přírodu bylo letos v Bavorsku vysazeno přes 900 stromků, píše PNP. Při 66 akcích od dubna do prosince byly vysazeny kromě jiného v mnoha školách a školkách, veřejnost byla o cílech projektu široce informována.