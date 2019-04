Smlouva byla podle ředitele knihovny Iva Kareše podepsaná v posledním březnovém týdnu, a tak se mohlo konečně začít. „Provoz knihovny v letošním roce zůstane neomezen,“ slibuje Ivo Kareš. Čtenáři stavební aktivity podle něj v první fázi kromě provizorního přesunutí vchodu nepocítí. S ome-zením provozu se počítá však v roce 2020. Půjčovat se bude s úpravami do léta, pak se na šest měsíců pobočka kvůli stavbě zcela zavře. Část knihovního fondu bude pro zájemce k dispozici v pobočce Na Sadech.

Po dokončení stavby se podle Iva Kareše počítá ještě s vybavováním interiéru. „Otevře se začátkem roku 2021,“ předestírá.

Přístavbu knihovny považuje za nutnou, protože v ní není možný volný výběr a čtenáři objednávají tituly přes internet. „Nejde chodit mezi regály a prohlížet,“ vysvětluje nepohodlí ředitel. Právě nová budova přistavěná mezi Gerberou a současnou pobočnou, do níž se bude chodit hlavním vchodem od zastávky U Soudu, přinese možnost knihy si „ohmatat“. To uvítá například studentka Petra Pojžárková. „Do školy objednávám přesně, co chci, přes internet, ale je dobré do knihy předem nahlédnout,“ myslí si. S přístavbou a úpravou stávajících prostor přízemí a přesunutím knih do propojené přístavby se fond podle Iva Kareše navyšovat nebude. „Ten máme dostatečný,“ říká.

Výběrové řízení na přístavbu bylo vyhlášeno v polovině listopadu 2018. Zúčastnilo se ho podle Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky, sedm významných stavebních firem. Zhotovení vyhrála stavební firma OHL ŽS. Celkové náklady nejen na stavbu, ale i na zařízení interiérů, budou necelých 166 mil. Kč, z nichž přes 105 mil. činí dotace z evropských zdrojů. Kraj se podílí částkou 51 mil. Kč. Původně se však počítalo s částkou o 23, 8 mil. nižší. „Vhledem k navýšení cen stavebních prací v posledních měsících byla vysoutěžená nejnižší nabídka vyšší než cena předpokládaná,“ říká Pavel Hroch.

„Čekají nás dva roky práce a věřím, že s konečnou podobnou budou čtenáři a návštěvníci knihovny spokojeni,“ doufá Ivo Kareš.