Vánoce jsou za dveřmi a hospodyňky nejen z jihu Čech už rozpalují trouby. Některé domácí cukrářky zvládnou do Vánoc napéct i 20 druhů jedinečných dobrot. Na cukroví nešetří.

Marie Davidová z obce Sviny na Táborsku peče každoročně pro svou rodinu a známé. U trouby stojí od začátku prosince a napeče přibližně pět kilogramů vánočního tradičního cukroví. „Připravuji vše podle osvědčených tradičních receptů našich babiček a prababiček. Začínám začátkem prosince, aby vše bylo čerstvé,“ říká. Chystá například vanilkové rohlíčky, pracny, linecké, ořechy, laskonky, plněné trubičky, kokosky. „Cukroví peču poctivě, na ničem nešetřením,“ dodala s úsměvem Marie, pro níž je pečení životní vášeň.

Zájemci už také přichází pro sladké do obchodů. Majitel pekárny MPM Pekařství v Lomnici nad Lužnicí Marek Baštýř uvedl, že na pultě mají půl kilogramové balení a čtvrt kilogramové krabičky. „Pečeme si sami, v krabičce je mix cukroví, například linecké, třené, kokosky, ořechové řezy…,“ vyjmenoval majitel. Prodejnu má i v Jindřichově Hradci.

Bistro & Café Střapatá Bohunka v Jindřichově Hradci přijímá objednávky na vánoční cukroví, máslové vánočky a mandlové štoly. Bohunka Goralíková poznamenala, že ve výrobně na Náměstí Míru v J. Hradci napečou 20 druhů cukroví. „Tvoříme linecké, pracny, ishelské dortíčky, trubičky, košíčky, laskonky, kuličky, vosí hnízda, plněné ořechy,“ vypočítala s tím, že běžně prodají tak 150 kg sladkého. Největší zájem je podle ní o jednotlivé kousky, takže pokud má zájemce chuť pouze na 20 kusů vosích hnízd, tak není problém. Kilogram cukroví vyjde na 499 korun. „Cenu držíme stejnou, děláme to jako servis pro zákazníky,“ nastínila. Vybrat si zde můžete i bezlepkové kousky: linecké, rohlíčky a kokosky. (Jitka Davidová)

Josef Maršálek letos peče 300 kilogramů cukroví

Josef Maršálek, cukrář, kterého ve světe znají hlavně jako úspěšného muže, který pekl i pro britskou královnu, má před Vánoci napilno.

„Bohužel nejsem doma v Dubném. Mám spoustu práce a často jsem teď v Praze. Učím péct, pracuji na přípravách několika pořadů a také mě čeká pečení 300 kilogramů vánočního cukroví,“ vysvětlil usměvavý Josef Maršálek na omluvu, proč tentokrát vede rozhovor jen po telefonu. I na dálku je ale ochotný rozdávat rady o pečení i úsměvy.

Jak trávíte adventní čas a jaké cukroví o Vánocích pečete?

Jakmile se teď rozvolnilo, naskočily mi kurzy pečení vánočního cukroví a vánoček, je o ně obrovský zájem. Miluju vánoční klasiku. Linecké, vanilkové rohlíčky, plněné ořechy. Peču podle receptu od mých babiček. O Vánocích má být klid a pohoda a k tomu ta klasika patří.

Pečete cukroví i doma?

Doma peču moc rád. Ale sestra a partner mě přemluvili, abychom pekli vánoční cukroví na objednávku, budeme dělat 300 kilo. Doma mě k pečení nemusí nikdo přemlouvat, ale takovou dávku jsem musel zvažovat. Už je to objednané, další už letos nebude. A dělám toho víc. S jednou úžasnou firmou jsme vyrobili dortíky, které se budou prodávat v supermarketech. Pracovali jsme na tom rok, máslo a pravá čokoláda, luxusní dort krásně zabalený.

Jak strávíte svátky?

Rád bych se potkal s rodinou na Moravě. A po Vánocích chceme letět za přáteli do Francie. Lety se pořád nějak přesouvají, ale rozhodl jsem se už na nic nečekat a normálně plánovat a žít. Spoustu času mi nyní zabírá i Peče celá země 2, čeká nás teď velká schůze v České televizi, hodnotíme první řadu a vymýšlíme druhou. Chceme tu první řadu překonat. To je pro nás výzva. Pracovat tedy budu až do svátků naplno.

Na co dalšího se mohou vaši příznivci těšit?

S Terezou Bebarovou natáčím pro televizi Mňam pořad Čas na tebe, vychází to třikrát týdně, má to fajn zpětnou vazbu. Původně jsem měl být jen host, nakonec účinkuji pravidelně.

Kdy se vrhnete na těch 300 kg vánočního cukroví?

Péct se má začít až v půlce adventu, dva měsíce staré cukroví, byť ručně dělané, není dobré. Doporučuji nepéct kvanta cukroví. Nemá smysl mít po Vánocích v mrazácích plastové krabičky s cukrovím v mrazácích. Nakonec to pak všechno voní po mase. Já rád dělám i mezi svátky čerstvé. Když se zvedneme na hodinu od televize a upečeme si čerstvé vanilkové rohlíčky, je to paráda. Doby, kdy cukroví muselo být spoustu a hodně zbýt, to už je snad pryč. Mám rád, když se neplýtvá.

Našim čtenářům jste doporučil netradiční recept na vánočku v těstíčku. Proč právě Torrijas ze španělské Sevilly?

Toto jídlo je pro mě dvojnásob zajímavé. Jednak je výborné, ale také následuje zásadu, ve které jsem byl vychovaný. Vyrostl jsem totiž na moravské vesnici, měli jsme hospodářství a lidé, kteří chovají zvířata a pěstují zeleninu, ovoce i obilí, si dávají obzvlášť záležet na tom, aby se všechno zpracovalo a neplýtvalo se.

