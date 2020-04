Chodí po lesích a strouhách, vyzbrojené rukavicemi, igelitovým pytli a nyní i rouškami. Pomáhají přírodě v boji s jejím největším a nejbezohlednějším nepřítelem - člověkem. Sbírají odpadky, likvidují černé skládky. Bez nároku na odměnu, bez registrace v jakémkoliv družení či spolku. Marie Samcová, kterou zná její okolí jako Mášu, a Marie Táborová.

Marie Táborová (vlevo) a Marie Samcová. | Foto: Deník / Petr Škotko

"Sbírám odpadky po lesích takto celý život. Po práci se seberu, vezmu pytel a jdu uklízet. Pak ho naplněný odvezu do kontejneru," říká Máša. V minulých dnech město poskytlo několik igelitových pytlů a rukavic, tento týden takto pomohou strakonické technické služby. "To je to nejmenší, co pro obě ženy můžeme udělat," řekl šéf TS Strakonice Ludvík Němejc.