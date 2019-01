Jižní Čechy - Řada památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu nezavírá brány ani v zimě.

Nové Hrady mají pro zájemce připravenou zimní prohlídkovou trasu, která je zavede do bytu panského úředníka a přiblíží bydlení měšťanů na přelomu 19. a 20. století. Prohlídka, na kterou můžete vyrazit až do konce března vždy ve středu a v pátek ve 13 hodin, zahrnuje knihovnu a rodinný archiv Buqoyů v hradní věži nad branou. „Zájem je nárazový. Někdy přijde dvacet lidí a prohlídka je plná, jindy přijde třeba jen jedna dvojice. Když jsou někde v okolí jarní prázdniny, je to znát i na návštěvnosti. Hodně taky záleží na počasí," říká kastelán Jan Smolík.



Zámek Hluboká nad Vltavou má do 19. března tradičně otevřenou jednu zimní prohlídkovou trasu, a to od úterý do neděle (10 až 16 hodin). Návštěvníci se mohou podívat do temperovaných prostor zámku na apartmá posledních čtyř generací majitelů panství. Prohlídka zahrnuje například Hamiltonův salon, kuřácký salon, jídelnu Terezie, loveckou jídelnu či jídelnu Dr. Adolfa, jeho pracovnu nebo například obývací pokoj s ložnicí. Na stěnách je možno vidět lovecké trofeje, grafické listy s loveckou tematikou či portréty členů rodu Schwarzenberků. Zájem o prohlídkové trasy je. Václav Vlažný, zástupce kastelána, uvedl, že od začátku roku přišlo přes deset tisíc lidí. Žádné změny do začátku nové turistické sezony nechystají. „Jediná výjimka je, že bude kvůli opravám na nějakou dobu zavřená věž, ale nevíme přesně dokdy," prozrazuje Václav Vlažný.



Státní zámek Třeboň nabízí tři varianty zimních prohlídek. Každé úterý od 14 hodin se po týdnu chodí trasy A (Rožmberské renesanční interiéry) a B (Soukromá schwarzenberská apartmá). Každý čtvrtek od 14 hodin je prohlídka Schwarzenberské hrobky. Zimní prohlídky podle kastelána Pavla Hofmana využívají především hosté třeboňských lázní. „Zájem o zimní trasy je, stává se, že občas musí nastoupit dva průvodci," říká kastelán.



Prostory Státního hradu a zámku Český Krumlov jsou od října do dubna uzavřeny. Veřejnost může navštívit jen zámeckou věž a hradní muzeum na prvním nádvoří. Mimo hlavní sezonu jsou tyto prostory otevřeny od 9 do 16 hodin, pondělí je zavírací den.



Na Zvíkově je až do konce března uzavřený hradní palác. Důvodem je bezpečnost návštěvníků, kteří by mohli ve zřícenině hradu třeba uklouznout na ledu. Za návštěvu ale stojí hradní areál, ze kterého je přístup k přístavišti a výhled na orlickou přehradu. Přístupný je denně od 8 do 18 hodin.



Zámek Orlík je zavřený, ale můžete si objednat individuální prohlídku telefonicky nebo e-mailem. Také toto místo je možné v zimě využít k procházkám v rozlehlém zámeckém parku.

