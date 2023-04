Jihočeským knihovníkem roku 2022 do 35 let je Kateřina Nováková Mašlová, která působí jako ředitelka v Knihovně Gelasta Vodňanského. Ocenění převzala za dlouhodobou práci, jejímž cílem je šíření čtenářství a zvyšování počtu aktivních čtenářů v regionu Vodňanska.

Kateřina Nováková Mašlová. | Foto: Deník/Petr Škotko

"Za ocenění velmi děkuji a udělalo mi velkou radost, že se o aktivitách naší knihovny ví i mimo oblast našeho působení," řekla mladá knihovnice. Vyhlášení se konalo ve středu 22. března 2023 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích pod taktovkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Co vás přimělo stát se knihovnicí?

Původní profesí jsem archeoložka. Ve vodňanské knihovně však bylo vypsané výběrové řízení a já věděla, že do knihoven pomalu ale jistě přichází nový trend, který je spjat s kulturním životem, zážitky a zábavou. Cítila jsem, že knihovny se stávají místem, kde se opravdu fantazii meze nekladou a že tímto způsobem se zatraktivňuje i samotné čtení a knihy. To propojení mě nadchlo, bylo mi jasné, že u této nové etapy knihoven bych chtěla být.

Knihovna Gelasta Vodňanského

- Již několik let pořádá letní příměstské tábory, realizuje čtenářské kluby pro nejmenší a zapojuje se do celorepublikových aktivit.

- V letošním roce se vrátila i k pravidelným přednáškám a nově pořádá knihovnické kvízy pro teenagery.

Pamatujete si na svoji první knihu?

Když pominu říkanky a leporela, tak první opravdovou knihou, kterou jsem celou přečetla sama, byla knížka O letadélku Káněti.

Jaký máte ráda žánr?

Převažovaly u mě historické romány zasazené do českého prostředí. V poslední době jsem fanouškem odborných knih z nakladatelství Jan Melvil Publishink, které si pořizuji i do své soukromé knihovničky.

Co nejzajímavějšího jste zatím četla?

Každá kniha je něčím zajímavá a může vám v mnohém pomoci. Když tomu uvěříte, najde si vás, když potřebujete. A proto nemůžu říci, která kniha je pro mě nejzajímavější. Mohu ale zmínit knihu, která mi dodala mnoho energie a myšlenek pro své nynější aktivity. Je to kniha od K. Čapka Hovory s T.G.M. Je v ní nekonečné a nadčasové moudro.

Kolik jste za život přečetla knih?

Tak to opravdu netuším a bojím se vůbec nějaké číslo odhadnout. Myslím ale, že jich nebylo ani málo, ani hodně.

Pohlreichův souboj restaurací: Sůl a řepa ze Strakonic neuspěla. Ale netrápí se

Trávíte své volno nebo odpočinek s knihou? Nebo máte i jiné záliby?Knihy mám spojené se zimním obdobím u krbu, nebo když mám náladu být sama. Jinak volno trávím spíše aktivně. Běhám, jezdím na kole, chodím po horách a hraji volejbal nebo badminton.

Rozhovor vznikl za přispění Lucie Hasilové z Vodňan.