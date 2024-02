V sobotu se na trať vedoucí podél lipenského břehu vydalo na padesát účastníků. Někteří milovníci adrenalinu před závodem Lipno Ice Marathon spali v kempu i ve stanu.

Lipno Ice Marathon v sobotu 3. února. | Foto: Lipno Ice Marathon

Hlavně Češi, ale také Rakušané a Němci a dokonce i účastníci z Portugalska, Irska a Austrálie se postavili v sobotu 3. února 2024 na start dalšího ročníku závodu Lipno Ice Marathon. Ten se koná už skoro deset let a je určen milovníkům extrémních zážitků: 42 kilometrů se zdolává na ledě, případně po břehu, kde ale běh není lehčí. „Letos vedla trať celá po břehu a závodníci si mohli vybrat, jestli poběží po ledě nebo po břehu,“ uvedla organizátorka závodu Adéla Černá. Vzápětí upozornila, že by se mohlo zdát, že běh po břehu bude lehčí variantou, ale je to naopak.

Akce je určena příznivcům extrémních závodů. Každý rok proto spí někdo v kempu Jestřábí I, kde je start, ve stanu. „Jsou to jednotlivci, ti, kteří si to chtějí dát komplet,“ říká Adéla Černá, ale doplňuje, že většina jich spí v hotelech, aby si odpočinuli kvůli náročnosti závodu.

Někteří zájemci o neobvyklý maraton váží opravdu dalekou cestu. „Čtvrt roku před startem dostávám dotazy, kde je nejbližší letiště. Lidé o nás ví i ve světě. I od zahraničních závodníků máme kladnou odezvu. Skutečně smekám, že k nám někdo přijede jen na závod z takové dálky. Letos třeba z Irska,“ zdůrazňuje organizátorka maratónu. Po jednom zástupci měly i Austrálie a Portugalsko. Přitom ale Adéla Černá varuje, že ledová akce na Lipně není běžným silničním maratonem, je to opravdový extrémní závod, při kterém vyrazit bez nesmeků na botách je skoro hazardem. Nesmeky jsou vždy k dispozici i na startu a řada účastníků této nabídky ráda využije.

Letos byli absolutními vítězi mezi muži Václav Bauer

z klubu Tým Kleť - v čase 3:31,58 h a mezi ženami

Julia-Aleksandra Wyrostek

z Německa - v čase 5:06,44 h.

Nejstarším českým účastníkem byl Jan Dolejš z Prahy, kterému letos bude 75 let. Závodí za maratonský oddíl TJ Sokol Unhošť. „Mám takovou zálibu, že když je někde nový maraton, snažím se postupně přijet na každý ročník. Zatím se mi podařilo, že jsem byl fit a zdráv a na Lipně jsem byl na všech ročnících,“ říká Jan Dolejš. Ročně má v plánu kolem 15 maratonů, loni jich absolvoval 16, většinou jsou to každý rok stejné akce. Má třeba uběhnuté všechny ročníky maratonu v Krásné Lípě. Měl i mělnický maraton, ale ten už pořadatel ukončil.

Lipno Ice Marathon v sobotu 3. února.Zdroj: Lipno Ice Marathon

Při maratonu na ledě oceňuje, že pokud je na ledě, je to rovina na rozdíl od mnoha jiných. Jen nesmí být na ledě měkký sníh, kterého jednou bylo na Lipně patnáct centimetrů, takže se do něj běžci bořili. Letošní trať dostála podle Jana Dolejše naplno označení extrémní. „Letos to byl největší extrém ze všech ročníků. Nebyl problém to zvládnout, ale za kolik,“ uvedl Jan Dolejš. Nakonec to bylo pro něj necelých osm hodin. Trať totiž nabízela led, ale kvůli počasí nebo pohybu hladiny to nebyla na větší části ideální rovina. A kdo se vydal raději na odhalený břeh, na toho zase čekaly místy štěrk, kameny nebo nezamrzlé přítoky do jezera. Jan Dolejš zpočátku uvažoval, že by se mohl otočit a absolvovat jen poloviční trať, ale při závodě se ukázalo, že má sil dost a trať zvládne klasickou maratonskou. Přispělo k tomu i to, že běžel ve dvojici s Pavlem Kollerem, se kterým vloni uběhli společně pět nebo sedm maratonů.

Nedílnou součástí atmosféry extrémního závodu jsou i dobrovolníci na trati, kteří třeba zajišťují občerstvení a jinou podporu. „Přijíždějí i z velké dálky, protože mají rádi sport, Lipensko a atmosféru závodu,“ děkuje dobrovolníkům Adéla Černá s tím, že bez nich by akce nebyla možná, a to dorazí třeba až z Karlových Varů.