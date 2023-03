Na kopci Vrch nad lomem

Místo nad lomem, po kterém setkání pojmenovali, pravidelně navštěvuje sto až sto padesát strojů. „Zajímavé je to právě tím, že ho svoláváme brzy, řada lidí by řekla, že je ještě zima. Ale my se toho nebojíme. Každý dokáže udělat sraz v létě, když je teplo. My jsme takoví nadšenci, co zahajují sezonu v kraji,“ podotkl Josef Kovářík.

Řidiči a řidičky jednostopých vozidel a třeba i čtyřkolek už jsou podle jeho slov v tomto období natěšení a nemohou se dočkat, až opráší své mašiny. „Přibližujeme si tak jaro, řídíme se heslem: Nemusíš mít choppera, abys byl motorkářem. Stačí umět se poprat s dvěma koly na bílé čáře,“ ukazoval na plakát jeden z účastníků, který dorazil z Táborska.

Nevzdali to ani za sněhu

Počasí letos prý vyšlo. „Jednou jsme tu byli dokonce i na sněhu, a také se jelo,“ dodal starosta SDH Záhoří. Všichni se mohli na místě ohřát u ohně, občerstvit čajem, kávou a třeba i klobásou na grilu. Po registraci motorkáři dostali pamětní samolepku, lístek do tomboly a malou pozornost.

OBRAZEM: Motorkáři se sjeli do Záboří u Protivína. Burácelo tam 150 strojů

Ve 13.45 hodin celý konvoj vyrazil na společnou vyjížďku směrem na Vodňany a Protivín. Odpoledne následovala v hasičské zbrojnici tematická beseda. Šlo o vyprávění z motocesty po Novém Zélandu dobrodruha a režiséra Lukáše Podiuka z Bruntálu. Na motorce procestoval 38 zemí světa.

Příští rok něco speciálního

Na 10. výročí v roce 2024 pořadatelé přichystají pestrý program. „Mám už něco v hlavě. Ke kulatému výročí bychom určitě měli něco připravit. Vždycky o tom přemýšlím celý rok dopředu a určitě nějakou zajímavost naplánujeme,“ přislíbil Josef Kovářík.

V Záboří jsou dobrovolní hasiči aktivní nejen ve sportovních soutěžích. Mají tu i hasičské minimuzeum s řadou exponátů. Kromě toho lze navštívit Hasičskou vyhlídku na kopci Vrch nad lomem nebo studánku zasvěcenou patronovi hasičů, svatému Floriánovi.