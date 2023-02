"Ocenění dostanou nejtalentovanější žáci a studenti z kraje v oblastech přírodovědná, technická, humanitní, taneční, výtvarná, hudební a všestranný talent," uvedla Hana Korčáková, ředitelka pořádajícího domu dětí a mládeže. Doplnila, že ceny předávala primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová, záštitu za Jihočeský kraj, který je spolupořadatelem, převzal náměstek hejtmana Pavel Klíma, ocenění za kraj předával Martin Sláma z odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu a hostem byl spisovatel Jan Štifter.

Na konci listopadu vyhlašuje dům dětí a mládeže možnost podávat nominace do ankety Talent Jihočeského kraje, do února pak podle Hany Korčákové sbírá jména šikovných mladých lidí. "Letos to bylo o něco méně, kolem osmdesáti. Dřív kolem stovky. Ale je to také tím, že jsou nominované děti s opravdu velkými úspěchy v kraji," řekla k letošnímu vyhlašování Hana Korčáková.

Mezi oceněnými byl Theodor Kutý. Připojil se k vědeckému programu Jihočeské univerzity a poslední dva roky trávil většinu volného času v laboratoři. "Podílel jsem se na přípravě látky, kterou produkují larvy bzučivky zelené. Tato látka urychluje hojení a léčení ran," popsal Theodor Kutý podrobněji vědecký program. Na projektu stále pracuje.

OCENĚNÍ

Přírodovědná kategorie

Mladší: 1. Šárka Litvínová, 2. Jan Vojtěch Schreib, 3. Dana Mašterová, čestné uznání Jakub Klicnar

Starší: 1. Václav Maštera, 2. Hubert Štěpánek, 3. Klára Mládková, čestné uznání: Theodor Kutý a Darek Štrob

Všestranná kategorie

Mladší: 1. Antonín Pech, 2. Lukáš Blecha, 3. Matěj Bursa

Starší: 1. David Mendl, 2. Barbora Musilová, 3. Petr Mikuláš

Umělecká - taneční kategorie

Starší: 1. Alexandra Vaněčková

Mladší: 1. Julie Bubleová, čestné uznání: Magdaléna Jandová, Sofie Jarošová

Humanitní kategorie

Mladší: 1. Barbora Kunešová, 2. Lilian Lenghardtová, 2. Karolína Marková, čestné uznání Luka Kolář

Starší: 3. Jan Žalud

Umělecká - výtvarná kategorie

Starší: 1. Hana Čivrná, 2. Klára Smeykalová, 3. Eliška Švecová, čestné uznání Klára Wilson

Umělecká - hudební kategorie

Starší: 1. Hubert Smolík, 1. Roman Červinka, 2. Štěpánka Čermáková, 3. Diana Voborníková, čestné uznání Jan Kai Marek

Mladší: 1. Viola Lukášová, 2. Jaroslav Pokuta, 2. Evelyna Anežka Semrádová, 3. Helena Vydrová, čestné uznání Adam Vydra

Technická kategorie

Starší: 1. Matyáš Hronek, 2. Vojtěch Kodat, 3. Ondřej Vojta, čestné uznání Adam Přibyl

Mladší: 1. Daniel Petrů, 2. Ondřej Ryjáček, 3. Vojtěch Perník, čestné uznání Tomáš Michal