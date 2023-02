„Je to nyní naše nejmenší prodejna," konstatoval Jan Hoffmann, ředitel družstva spotřebitelů Jednota Kaplice. Otevření prodejny je překvapením, protože Jednota několik venkovských prodejen kvůli další neudržitelnosti již musela uzavřít. „Máme větší prodejnu Jednoty se třemi zaměstnanci v Ločenicích, navíc obec provoz nesměňské prodejny finančně podporuje, bez toho by to nebylo možné," vysvětlil Jan Hoffmann, proč se rozhodli obchod otevřít.

Prodejna v Nesměni bude otevřená vždy tři dny v týdnu od 7 do 10 hodin a obsluhu zákazníků vždy zajistí některá ze zaměstnankyň ločenické prodejny. "Takový provoz už je pro nás přijatelný a dává smysl. Navíc je prodejna u trasy našich závozových linek. Jednota má totiž výrobnu lahůdek a prodejnu potravin i dalšího zboží v nedaleké Besednici a již zmiňovanou prodejnu v Ločenicích," vysvětlil Hoffmann. Obec navíc financuje energii i vodu a navrch dotuje prodejnu v Nesměni 15 000 korunami.

„Ta prodejnička je malá a tamní kupní síla není velká. Žije tam kolem 150 obyvatel. My však máme přece jenom mnohem lepší výchozí pozici při nákupu zboží a následném prodeji než soukromnice, která musí jednou týdně objet všechny řetězce a poshánět zboží v akci,“ popsal Jan Hoffmann. Otevřeno je v pondělí, středu a pátek a místní si mohou nákupy v týdnu rozložit. Pečivo si objednávají dopředu na daný den, kdy si pro něj přijdou. Ve vsi je hodně seniorů, kteří by jinak byli úplně odstřihnuti od možnosti nákupů.

Lidé byli na novou prodejnu zvědaví a při slavnostním otevření obchod, který byl týden zavřený, zaplnili. „Jsou rádi, že se prodejna otevřela a provozuje ji Jednota. Zboží plně odpovídá tomu, co místní potřebují, najdou tu i zboží nepotravinářské. Seženou tu lopatku, koště, podpalovač, sirky, svíčky, pastičky na myši a vše, co je v domácnosti potřeba, aby pro to nemuseli do města," vysvětlil Jan Hoffmann a podělil se o reakce příchozích. Povedlo se zachovat i obslužný pult, takže místní dostanou i krájené uzeniny a sýry. Zákusky a lahůdky jsou na objednávku. Místním bude sloužit i koutek k posezení, takže senioři si mohou poklábosit, sejít se, dát si kávu, kterou jim připraví personál, ale i zákusek nebo chlebíček.

„Je to úplně super, že tu obchod dál je," má radost Hanka Horná z Nesměně. „Jsem moc ráda, že se o to obec postarala. Je tam plno věcí, rádi se tam scházíme, dáme si kafíčko, pokecáme, a přitom se díváme kolem a nakupujeme i to, co by nás jindy nenapadlo. Osvědčilo se mi to, hlavně když jsem marodila, mohla jsem si tam zaběhnout nakoupit. Jsme šťastní, malé krámečky je třeba udržet.“

Spolupráci s Jednotou Kaplice si pochvaluje starosta Ločenic Jaroslav Bína. Obchod má podle něj v Nesměni má dlouhou tradici. "Paní, která ho provozovala posledních šest let, byla ochotná a snažila se, ale v současných těžkých podmínkách už to nemohla finančně utáhnout, i když jsme ji také podporovali dotací. Díky Jednotě prodejna po týdnu znovu otevřela. Místní jsou moc rádi a nadšení, protože Jednota dokáže tu prodejničku zásobit kvantem zboží. A my to podporujeme, protože nám úbytek služeb na vesnicích není lhostejný. Razíme cestu, že pokud na vesnici nejsou hospoda, krám, pošta, je to špatně. To platilo vždycky a v této době obzvláště, kdy jsou trendy malé provozovny zavírat. Naší strategií je udržet tyto služby na vesnici i za cenu obecní podpory," dodal.

Obec do určité míry podporuje i větší prodejnu v Ločenicích, kdy Jednotě podstatně snížila roční nájem. A podobně přistupují i k ločenické hospodě. "Během devíti let se v ní vystřídali tři nájemci, pořád jsme řešili nějaké dohody a problémy," řekl Jaroslav Bína. Posledního provozovatele, kterého také podporovali, odradila covidová omezení. Rozhodli se proto, že hospodu bude provozovat obec. Zhruba tři měsíce tu mají zaměstnance na trvalý pracovní poměr a prvotní výsledky nejsou mínusové.