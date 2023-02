Český Krumlov

Jan Kalischko, ned. 72 let, Křemže

Anna Tůmová, 79 let, Větřní

Ludvík Reif, ned. 85 let, Český Krumlov

Matilda Votavová, 71 let, Český Krumlov

Antonín Sládek, ned. 84 let, Český Krumlov