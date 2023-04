Ve spolupráci s pohřebními službami na Českokrumlovsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Český Krumlov

Kamila Růžičková, ned. 88 let, Černá v Pošumaví

Josef Peňák, ned. 77 let, Český Krumlov

Stanislav Beneš, ned. 75 let, Český Krumlov

Josef Čížek, ned. 90 let, Větřní

Helena Kotlárová, 67 let, Český Krumlov

Michal Liška, 52 let, Kájov

Zdeněk Špát, 81 let, Český Krumlov

Květoslava Kociánová. 76 let, Horní Planá

Kaplice

Jaroslava Rubnerová, ned. 80 let, Rožmitál na Šumavě

Jiří Benda, ned. 72 let, Kaplice

Bohumil Mařík, 49 let, Kaplice

Zdeněk Heřmánek, 59 let, Kaplice

Margita Marosiová, ned. 92 let, Květonov