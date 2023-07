Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Český Krumlov:

Michal Kotlár, 49 let, Větřní

Květoslava Šindelářová, 92 let, Český Krumlov

Luboš Sláma, 34 let, Zubčice

Jiří Urban, 50 let, Vyšší Brod

Marek Španiller, 53 let, Mirkovice

Kaplice:

Milan Sedlák, 66 let, Benešov nad Černou

Miloslava Hrzánová, 94 let, Velešín

Jiří Smolen, 63 let, Dluhoště

Jitka Novotná, ned. 71 let, Dolní Dvořiště

Petr Orlovič, ned. 88 let, Tichá

Jiří Tácha, 68 let, Kaplice

Jan Opekar, ned. 90 let, Velešín

Křemže:

Ing. Libuše Malásková, 81 let, Křemže

Jiří Jícha, 84 let, České Budějovice