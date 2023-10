Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pohřební služba Český Krumlov:

Karel Skorvánek, 92 let, Velešín

Miloslav Čírtek, ned. 77 let, Přední Výtoň

Božena Potůčková, 76 let, Český Krumlov

Antonie Kulichová, 68 let, Český Krumlov

Vladislav Russfell, ned. 64 let, Chvalšiny

Pavel Pígl, 75 let, Rožmberk nad Vltavou

Václav Šverma, 70 let, Hůrka

Pohřební služba Kaplice:

Milada Kanalošová, 67 let, Kaplice

Vojtěch Sládek, 82 let, Kaplice

František Smolen, 64 let, Benešov nad Černou

Karel Voráček, 82 let, Vyšší Brod

Eva Potůčková, 53 let, Malonty