Dojetí a emoce provázely čtvrteční zahájení filmového festivalu Jeden svět v českokrumlovském Městském divadle. Třináctý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech totiž jako první odstartovala filmová mozaika z Ukrajiny Překonat temnotu, která zachycuje nejen každodenní válečné problémy velké části obyvatelstva Ukrajiny, ale i hloubku jejich odhodlání. Festival si proto nenechala ujít ani místní ukrajinská komunita.

Slavnostní zahájení filmového festivalu Jeden svět v českokrumlovském divadle. | Foto: David Štěpán

„Zahájení bylo fajn, přišlo dost lidí,“ potěšilo koordinátora festivalu Filipa Hermanna. Úvodní film o Ukrajině se logicky nabízel vzhledem k tématu, na který se festival tento rok zaměřuje - Cena bezpečí. "Měli jsme radost, že přišli i Ukrajinci. Pro ně samozřejmě bylo obzvláště emotivní sledovat film z jejich rodné země. Film mapuje odhodlání ukrajinského národa čelit ruské agresi a zachycuje, jak Ukrajinci bojují proti Rusům nejen na bojišti, ale i péčí o děti z východu země nebo šitím ochranných vest. Byli jsme rádi, že jsme film mohli vidět společně s nimi. Myslím, že i pro české návštěvníky je to silnější zážitek, když vidí bezprostřední emoce lidí, kterých se to týká a kteří před tím utekli. Samozřejmě diváci nějaké kapesníčky proplakali, hlavně Ukrajinci. Říkali ale, že byli rádi, že to viděli, protože se pochopitelně neustále zajímají o dění na Ukrajině.“

Páteční program zakončil pak film z jiného soudku, Návštěvníci režisérky Veroniky Liškové. V dokumentu sledujícím antropoložku Zdenku a její rodinu žijící na Špicberkách, se režisérce podařilo zachytit portrét polárního mikrokosmu a zároveň ukázat syrovost současného globalizovaného světa.

Vzhledem k heslu letošního ročníku - Cena bezpečí - filmy prostupuje téma nejistoty a bezpečí v různých rovinách našich životů, od osobní až po globální. Válka na Ukrajině, energetická krize i změny klimatu nás připravují o pevnou půdu pod nohama. Ztrácíme záchytné body, na které jsme se ještě nedávno mohli spolehnout. Všemi osmi snímky tak prostupuje téma nejistoty a ceny bezpečí. Každý si musí určit, jakou cenu je ochoten za bezpečí zaplatit. Téma bezpečí lze totiž i zneužít, jak lze například vidět v Číně, kde je kamerový systém zneužíván k potlačování soukromí.

Po prvním snímku byl připraven slavnostní raut a následovala projekce druhého snímku Nejdelší odloučení, řešící proměnu lidské psychiky v izolovaném prostředí. Dokument z velké části točený ve vesmíru představuje, jak zvládnou astronauti až tři roky dlouhý let k Marsu a jak lze astronauty na tento let připravit.

Jeden svět Český Krumlov potrvá do sobotní noci. V Městském divadle a kavárně Ántré představí osm dokumentárních filmů, které budou z velké části doplněny debatami s tvůrci a tvůrkyněmi či odborníky a odbornicemi.

V sobotu bude jedním ze čtyř promítnutých filmů investigativní thriller Kuciak: Vražda novináře, rozplétající na pozadí příběhu o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové mašinerii korupce v nejvyšších patrech slovenské politiky. Pozvání na debatu po filmu přijal slovenský sociolog Michal Vašečka.

Festival zakončí snímek Postpráce režiséra Erika Gandiniho, předestírající otázku, jak se v budoucnu změní trh práce a spolu s ním i naše společnost.

Festival každoročně netvoří pouze filmy, ale i doprovodný program. Letos to jsou přednáška o umělé inteligenci, burza knih a závěrečný večírek s Jeden svět playlistem, který proběhne v sobotu večer v kavárně Ántré.

Jeden svět v Českém Krumlově každoročně organizuje skupina mladých Krumlováků pod hlavičkou společnosti Člověk v tísni a ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži.

Bližší informace o filmech i doprovodném programu naleznete zde.