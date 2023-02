Profesionální dron s termokamerou pomůže myslivcům najít srnčata těsně před tím, než do vysoké trávy vyrazí žací technika. "Zachraňujeme už několik let srnčata procházením luk. Jsme domluvení se zemědělci, že nám dají vědět den dva předem, než jdou kosit, abychom stihli zvěř z vysoké trávy vynosit," popisuje budoucí hospodář mysliveckého spolku František Hodina a dodává, že myslivecký spolek provozuje právo myslivosti v honitbě o rozloze přibližně 1800 hektarů a z toho větší část zemědělské půdy jsou trvalé travní porosty, kterých se toto vyhledávání týká. Každý rok lažišťští myslivci zachrání přibližně třicet srnčat.

Myslivci z Lažišť přišli na nápad zjišťovat, kde se zvěř nachází pomocí dronu s termovizí, vlastně náhodou. Jeden ze členů spolku Jakub Polenský je studentem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a zabývá se tématem škod zvěře a na zvěři. Už to bude pět let, co přivezl do Lažišť dron a s kolegy myslivci zkusili, jak je reálné najít srnčata ve vysoké trávě s jeho pomocí. "Ovládal ho Jakub a navigoval nás, kde je zvěř s přesností na několik desítek centimetrů. Pro nás to je obrovská pomoc," vysvětluje František Hodina. Myslivci se na záchranou akci nikdy nedokáží sejít všichni. Srnčata se musejí hledat a vynášet ráno než na louku vjede traktor. Ne všichni chlapi mají čas, nebo jsou zrovna doma, když je to potřeba. Také ne všechna srnčata se zachránit dají. Mnohdy srnče myslivci vynesou mimo a ono se před příjezdem traktoru ještě stihne vrátit do úkrytu ve vysoké trávě. "Když je úplně malinké, používáme koše, kterým ho přikryjeme, a traktorista ho dokáže objet," vysvětluje František Hodina způsob, jak se snaží lažišťští myslivci zvěř ochránit. "Dron dokáže pomoci nejen vyhledávat zvěř v porostech, ale také je možné monitorovat pohyb zvěře v honitbě a sledovat škody na porostech," dodává Jakub Polenský.

Dron s termovizí má logicky i další využití. "Jsme schopní pomoc i při pátrání po lidech, kteří se ztratí v lese nebo v nepřístupném terénu," říká hospodář lažišťského mysliveckého spolku. V případě nutnosti jsou myslivci z Lažišť ochotní přidat ruku k dílu a pomoci. "Nabízíme možnost náš dron vyzkoušet, co vlastně umí, a nejen myslivcům, ale také zástupcům jednotlivých obcí na Prachaticku třeba při hledání pohřešovaných osob," řekl František Hodina. Zatím sice stroj ve vzduchu ovládá dokonale jen Jakub Polenský, ale již školí budoucí piloty dronu tak, aby mohli při prvních sečích ihned nastoupit do akce. "Dron budou obsluhovat hlavně mladí kluci a chceme alespoň čtyři piloty, aby se mohli vystřídat. Jsem rád, že se dobrovolníci v našich řadách našli a že mladé generaci není lhostejná budoucnost naší přírody a myslivost," ujišťuje myslivecký hospodář. Vyhledávání a záchrana srnčat u Lažišť s nasazením vlastní techniky bude mít letos na jaře při senoseči premiéru.

