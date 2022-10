To, co naši předci odpozorovali, dnes dokážou lékaři snadno vysvětlit. Co se tedy stane, když nohy prochladnou? MUDr. Petr PšenicaZdroj: Se svolením Lázně Luhačovice a.s.

„Receptory chladu v kůži dolních končetin začnou vlivem chladu bránit nadměrným tepelným ztrátám tím, že se zmenší průsvit cév, cévy se prostě stáhnou. Takto se však přechodně zhorší jejich prokrvení, což může v konečném důsledku postihnout i sliznice dýchacích cest. Menším prokrvením se sníží schopnost imunitní odpovědi reagovat správně na patogen a člověk je tak náchylnější k infekcím dýchacích cest,“ popisuje Petr Pšenica, primář společnosti Lázně Luhačovice, a.s.

Teplá lázeň od nohou k nosu

Nejen teplé ponožky a boty umí hezky zahřát. Do organismu dodá teplo i příjemně teplá lázeň dolních končetin. Teplo je podle doktora Pšenici následně do těla rozváděno nervově-cévní reakcí. Při ní se vlivem přehřátí receptorů v kůži dolních končetin roztáhnou cévy kůže a podkoží a teplo je tak distribuováno po těle. Celý organismus se tedy šetrně prohřeje.

Výsledkem je i zlepšení prokrvení sliznic dutiny nosní a uvolnění hlenů. Zvýšená teplota způsobí vyšší aktivitu bílých krvinek, které zajišťují naši obranyschopnost.

Lepší než celá horká vana

Teplá lázeň nohou působí relaxačně, zmírňuje únavu a snižuje svalové napětí. Této nervově-cévní reakce se využívá i v lázních při léčebných procedurách. Nejedná se tedy o prosté babské rady, ale mají vědecky dokumentovaný fyziologický účinek. Jelikož je procedura opravdu šetrná, mohou ji bez obav využívat i starší osoby a děti.

„S teplou lázní dolních končetin máme dobré zkušenosti i u dětských pacientů s chorobami dýchacích cest, které léčíme již od 1,5 roku věku. Tělo lze se samozřejmě dá prohřát i celkovou koupelí, ta ale může zatížit oběhový systém, což je nežádoucí,“ vysvětluje lékař.

Koupele proti bolestem hlavy

Imunitě výborně napomáhá nejen samotná teplá koupel, ale také její střídání s koupelí studenou. V Luhačovicích toto využívají třeba u dětských pacientů v podobě přecházení mezi vaničkami se studenou a teplou vodou.

„Střídavé nožní koupele, podobné známým Kneippovým lázním, při kterých se nohy střídavě noří do van s vodami o různých teplotách, a to kolem 14 a 40 °C, ordinujeme dětem pro zlepšení imunitního systému a pro podporu cévní a lymfatické soustavy. Podle posledních publikací byly navíc prokázány blahodárné účinky těchto koupelí také na bolesti hlavy funkčního původu - to jsou případy, kdy bolest nevzniká v důsledku nějakého chorobného stavu, jako je zánět či úraz, ale jde o poruchu funkční, jako jsou třeba tenzní typ bolesti hlavy,“ uvádí doktor Pšenica a dodává: „Šlapací koupele mohou vyzkoušet i dospělí, rozmezí teplot je ale větší, a to mezi 11 a 46 °C.“

Kneippův chodník na doma Zdroj: Deník

Jednoduchou vodoléčebnou proceduru, jakou je Kneippův chodník, nabízejí nejen v lázních, ale můžete si ji připravit i doma.

Jak popisuje web spa.cz, potřebujete jen dva velké kbelíky, do kterých můžete dát nohy. Jeden kbelík je s teplou vodou, zatímco druhý s vodou studenou. Dejte na dno oblázky nebo kamínky a střídavě po několika minutách dávejte nohy do teplé a pak do studené vody. Vždy se musí skončit studenou vodou. Při máčení masírujte nohy kameny nebo na nich přešlapujte.

Nakonec nohy osušte ručníkem, udělejte si dobrý bylinkový čaj a chvíli odpočívejte. Proceduru opakujte několikrát týdně. Účinky v podobě zlepšení imunitního či nervového systému, zpevnění žil a lepšího prokrvení končetin na sebe nenechají dlouho čekat.