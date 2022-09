Očkování plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění mohou rodiče zajistit dětem do sedmého měsíce věku. Tato vakcinace sice nepatří mezi povinné, lékaři ji ale doporučují . Zdarma se mohou nechat očkovat také lidé nad pětašedesát.

Zatímco proti chřipce je zájemcům každoročně podávána nová vakcína, u očkování proti pneumokokům vakcínou Prevenar13 stačí podle lékařky Jany Kozákové ze Státního zdravotního ústavu jediná dávka. Přeočkovat se jí může také ten, kdo byl minimálně před pěti lety očkován vakcínou Pneumo23.

Bezplatné očkování proti pneumokokům pro lidi nad pětašedesát let platí od roku 2015. Prosadila je tehdejší místopředsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). Jak řekla Deníku, chtěla zabránit řadě zbytečných úmrtí i omezit náklady na léčbu.

Odborníci totiž tehdy vypočítali předpokládané výdaje na preventivní očkování na sto padesát milionů korun. „To bylo 0,055 % rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. Oproti tomu náklady na léčbu onemocnění, na nichž se pneumokoky významnou měrou podílejí, lze kvalifikovaně odhadovat na jednu miliardu korun,“ uvedla.

Očkování proti pneumokokům ale není u starých lidí příliš využívané. „V roce 2020 se proti nim nechalo očkovat jen sto šest tisíc lidí nad pětašedesát let. O rok dříve to bylo téměř sto třicet pět tisíc lidí,“ řekla Kozáková. Očkovat se podle ní lze kdykoli během roku. „Na podzim je možné spojit to s vakcinací proti chřipce a připravit se tak na „sezonu“ pneumokokových infekcí, které se nejvíc vyskytují v zimních měsících a předjaří,“ radí starším či chronicky nemocným lidem.

Šedá eminence

Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová v této souvislosti upozornila, že podle údajů Českého statistického úřadu jsou lidí nad pětašedesát let v Česku asi dva miliony. „Naším cílem je, aby jim praktičtí lékaři očkování proti pneumokokovým infekcím nabízeli aktivněji,“ uvedla.

V domovech pro seniory je tato vakcinace z veřejného pojištění hrazena i mladším. Placena je i lidem v léčebnách dlouhodobě nemocných. Dále těm s chronickým onemocněním dýchacích cest, srdce, cév, ledvin nebo cukrovkou, kteří jsou v domovech pro lidi se zdravotním postižením. Nebo lidem s porušenou slezinou či po transplantacích.

Zájemce, kteří do žádné z daných skupin nespadají, stojí vakcinace proti pneumokokům kolem třinácti či šestnácti set korun. Kupříkladu Všeobecná zdravotní pojišťovna na ni ale lidem mezi padesátými a pětašedesátými narozeninami připlácí až tisíc korun.

Zdroj: DeníkŠedou eminencí nazývá pneumokoky lékařka Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí pražské Fakultní nemocnice Bulovka. „Důležitá je včasná léčba. Jenže mnohdy člověk nepozná, že je to pneumokok,“ poznamenala. Zdůraznila ale, že čeští zdravotníci vědí, jak tyto infekce léčit. Při domácí i nemocniční léčbě jsou zapotřebí antibiotika.