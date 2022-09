Odjela na Sibiř za léčitelem, teď jí odumírá tělo. Potřebuje rychle domů

„Vlaďka je momentálně druhý den v Moskvě, z toho první den na oddělení JIP. Poprvé po osmnácti dnech je moje žena v profesionální nemocnici, kde je o ni skvěle postaráno. Irkutsk byl peklo proti tomu, co je tady,“ popisuje aktuální podmínky v nemocnici manžel Ronald.

Přesun z nemocnice v Irkutsku do moskevské nemocnice zařídila Vlaďce a Ronaldovi pojišťovna, a to letecky se službou medical air.

Náročný letecký transport Vlaďky do moskevské nemocnice.Zdroj: Se souhlasem Ronalda Exenbergera

Problematické jednání s pojišťovnou

„Zatím mi žádné vyúčtování nepřišlo. Máme pouze odhad, který činí 150 tisíc eur (přes 3,5 milionu korun), který jsme museli podepsat, aby mohla pojišťovna hned po našem návratu požadovat peníze. Vzhledem k tomu, že jsem se ale náhodou dozvěděl, že na stole pojišťovny leží i nabídka transportu za 80 tisíc eur (asi 2 miliony korun), rozhodl jsem se pojišťovně sdělit, že jejich nabídka je pro nás likvidační, ale že 80 tisíc eur prostřednictvím sbírky na Doniu snad zvládneme vybrat,“ vysvětluje Ronald Exenberger.

Na transport Vlaďky do Prahy, kde jí byla přislíbena operace nekróz, se díky sbírce na Doniu vybralo už přes 2 miliony korun. Bohužel to však zatím nestačí.

Vlaďka věří, že se dostane domů a podstoupí další operaci.Zdroj: Se souhlasem Ronalda Exenbergera

„Finální cena transportu se bude odvíjet až podle náročnosti doletu do Prahy, o kterém zatím nemáme žádné bližší informace. Máme pouze zmiňovaný odhad mezi 80 a 150 tisíci eur,“ vysvětluje manžel Vlaďky, který je odhodlaný dostat svou ženu zpět do vlasti.

„Dnes již naše pojišťovna dělá to, co má dělat. Bohužel však přinutit ji k tomu vyžadovalo mnoho nástrojů, a to by sám pacient v takovém světě nezvládl. Podle všeho se věci začaly hýbat až v momentě, kdy můj zákazník z Brna kontaktoval centrálu v Paříži, pak až nám poprvé volala vysoce postavená manažerka naší pojišťovny,“ stěžuje si Ronald Exenberger.

„V podstatě nebýt známosti, tak dnes určitě nejsme ani v Moskvě,“ myslí si mladý muž.

Štědrost i tvrdý obchod

Každý den si Vlaďka s manželem čtou zprávy od tisíců dárců a nemohou uvěřit, že na jedné straně spektra je obrovské množství srdečných lidí a na druhé jde o tvrdý business, ve kterém je lidské tělo bráno pouze jako produkt a otázkou logistiky, jak ho dostat z bodu A do bodu B.

„Kam až dojdeme, to záleží na stavu mé ženy. Každý den zjišťujeme skrz scany, co se vlastně děje s Vlaďčiným tělem, ale díky její neuvěřitelně psychické odhodlanosti se probudila i dnes, a tak je pro nás každý nový den malým zázrakem,“ dodává milující manžel.

Chcete-li urychlit transport Vlaďky do České republiky a zvýšit tak její šanci na včasnou operaci, můžete tak učinit přes sbírku ZDE.