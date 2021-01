Večeře tvoří zhruba 25–30 % z celkového denního energetického příjmu a dopřejte si ji 3 – 4 hodiny předtím, než půjdete spát. Pokud je pauza mezi večeří a ulehnutím delší, zařaďte i druhou, jen lehkou večeři - nejlepší volbou je kombinace zeleniny a bílkoviny (např. jogurt, kefír, tvaroh, Cottage apod.).

Co vám nesmí večer na talíři chybět?

bílkoviny – libové maso, ryby, luštěniny, vejce, mléčné výrobky





libové maso, ryby, luštěniny, vejce, mléčné výrobky zelenina v jakékoliv podobě – studená, teplá nebo nakládaná





– studená, teplá nebo nakládaná menší příloha – celozrnné pečivo, těstoviny, rýži, kuskus, brambory (nevynechávejte přílohy u snídaně a u oběda, raději se „zkroťte“ u večeře, jednoduché pravidlo zní, že večerní příloha je menší, např. poloviční ve srovnání s ranní a obědovou)





celozrnné pečivo, těstoviny, rýži, kuskus, brambory (nevynechávejte přílohy u snídaně a u oběda, raději se „zkroťte“ u večeře, jednoduché pravidlo zní, že večerní příloha je menší, např. poloviční ve srovnání s ranní a obědovou) nekalorické tekutiny





Teplá nebo studená?

Záleží jen na vašich zvyklostech, chutích a aktuální situaci. Studená i teplá večeře se dá sestavit tak, aby vám dodala všechny potřebné živiny.

Teplá večeře může vypadat jako oběd, jen snižte množství přílohy. V zimě vás zahřejí a udělají dobře polévky. Nezapomeňte je také doplnit o zdroj bílkoviny, např. o vejce nebo si do ní rozmíchejte 2 lžíce tvarohu apod.

Vhodnou variantou studené večeře je zeleninový salát s kouskem celozrnného pečiva, těstovinami, kuskusem nebo luštěninou. Také salát vždy doplňte o bílkovinu, například libové maso, rybu, vejce nebo sýr. Klasikou je obložené celozrnné pečivo se šunkou, sýrem, tvarohovou či luštěninovou pomazánkou apod. Nikdy nezapomínejte na zeleninu.

Inspirujte se recepty v jídelníčcích v tomto seriálu. Nemusíte je den po dni přesně dodržovat, ale berte je jako inspiraci, co si můžete připravit. V jídelníčcích najdete teplé i studené večeře, najdete tam i rychlé a jednoduché tipy, co si připravit během 5 minut. Každý si vyberte to, co vám vyhovuje.

