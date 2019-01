Dolní Dvořiště - Jako pronásledovaný vyhnanec žil dva roky v České republice Asiat (38). Na apríla ale spadla klec. Dostal se do rukou českokrumlovské cizinecké policie.

Ilustrační foto | Foto: PČR

Muž v květnu 2007 přistál na ruzyňském letišti s turistickým vízem pro pobyt do 90 dnů.

„Bydlel v Praze různě po hotelech a penzionech, ale protože neměl pracovní povolení, nemohl najít práci,“ vyprávěla vrchní inspektorka Služby cizinecké policie České Budějovice Marie Russfellová.

Cizinec v Praze příležitostně pracoval za ubytování a stravu v čínské komunitě.

Poté, co v prosinci roku 2008 ztratil cestovní doklad, přestal raději vycházet ven, aby ho neodhalila policejní kontrola.

To se mu dařilo do doby, než se rozhodl, že navštíví svou přítelkyni v Itálii. Pak se chtěl vrátit zpátky do Česka.

„K vycestování chtěl využít povolení k pobytu ve Španělsku, které náhodně našel. Mezinárodní autobusovou linkou Brno – Torino se 31. března večer vydal z Prahy,“ pokračuje Marie Russfellová.

Kolem jedné hodiny v noci ale došlo na kontrolu v Dolním Dvořišti. Policisté zjistili, že cizinec je v zemi neoprávněně a další kontrolou odhalili, že Asiat cestuje na padělané pobytové povolení.

„Podrobné prozkoumání potvrdilo totální padělání jeho cestovního dokladu i fotografie,“ řekla Marie Russfellová.

„Cizinec byl zajištěn a následně vyhoštěn na dobu pěti let z republiky. Navíc s ním bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnování veřejné listiny.“