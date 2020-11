Na policii se obrátila majitelka osobního automobilu. Bylo zaparkované, a někdo ho ukradl.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jedná se o vůz tovární značky Seat Altea XL, registrační značky 8C1 5705, šedé barvy, roku výroby 2011. Policisté po něm vyhlásili pátrání. Auto stálo v Českém Krumlově na parkovišti u Kauflandu. Zmizelo odtud někdy v době od úterka do čtvrtka, to znamená od páté hodiny odpolední 24. listopadu do druhé hodiny odpolední 26. listopadu . Svou škodu odhadla majitelka na nejméně 150 tisíc korun.