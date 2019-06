Český Krumlov - Rozsáhlou majetkovou trestnou činnost má pravděpodobně za sebou třicetiletý muž z Českého Krumlova, kterého se podařilo zadržet krumlovským strážcům pořádku.

Ilustrační fotografie. | Foto: Tokoz

"Od poloviny března do konce května letošního roku se dle zjištěných a doložených skutečností, měl opakovaně na území Českobudějovicka a Českokrumlovska, se záměrem obohatit svou osobu, za použití násilí vloupat do různých objektů," vysvětlila policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Zde zpravidla vše prohledal a poté odcizil, co nalezl."