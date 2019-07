Tento jedenadvacetiletý mladík řídil 22. července osobní automobil tovární značky VW Passat po silnici II/163, a to ve značně podnapilém stavu. V důsledku toho nezvládl řízení a při projíždění mírné pravotočivé zatáčky na rovném a přehledném úseku v katastru Rybníka vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do směrového sloupku. Řidič vyvázl bez zranění, hmotná škoda byla odhadnuta na 1000 korun.

"Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu tři promile," informovala mluvčí policie Lenka Pokorná. "Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Do čtrnácti dnů čeká mladého muže soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti."