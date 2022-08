"Když se zaregistroval na internetovou stránku Bitcoin, kontaktoval ho prostřednictvím sociální sítě muž vydávající se jako zaměstnanec firmy, do které před časem senior investoval," přiblížila policejní mluvčí Jaromíra Nováková. "Po několika dnech po zaregistrování ho stejný muž v podvečer opět kontaktoval, tentokrát telefonicky, a navigoval ho, jak postupovat při převodu finanční částky 250 Eur na svůj účet. Požadoval po muži, aby si nainstaloval program AnyDesk, který ale už poškozený ve svém počítači měl. Pak už jenom stačilo, aby muži do telefonu nadiktoval požadované přístupové údaje včetně přihlášení se do internetového bankovnictví. Následně senior zjistil, že mu pachatel z účtu odčerpal 300 000 korun."