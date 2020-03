Lipenští policisté nyní řeší podle policejní mluvčí Lenky Novotné dvě víkendová vloupání do rodinných domů.

Nejprve přijali oznámení o vloupání do rodinného domu v Rožmberku nad Vltavou. "Zde neznámý pachatel v sobotu 29. února po násilném překonání okna vnikl do domu. Prohledal ho a odcizil šperky, kapesní hodinky, mobilní telefon a peníze," popsala Lenka Pokorná. Majitelé odhadli škodu na více než 100 tisíc korun.

V druhém případě se jednalo o vloupání do rodinného domu ve Vyšším Brodě. Stalo se to v přesně nezjištěné době od 27. do 29. února. Neznámý pachatel se do domu dostal po rozbití skleněné výplně okna. "Po vniknutí do domu celý prostor prohledal a odcizil čtyři peněženky s finanční hotovostí, s doklady a platební kartou. Škoda byla odhadnuta na více než 13 tisíc korun," uvedla Lenka Pokorná.