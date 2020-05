O tom, že se mnohdy nevyplácí snažit se ujet policistům, se přesvědčili o uplynulém víkendu dva muži na Českokrumlovsku.

Nejprve se snažil podle policejní mluvčí Lenky Pokorné českokrumlovským policistům ujet sedmadvacetiletý cizinec za volantem VW Golf. Toho 23. května krátce po třetí hodině noční stavěla hlídka znamením „STOP POLICIE“ v Budějovické ulici v Českém Krumlově. "Řidič však výzvy nedbal a začal ujíždět směrem do Tovární a následně do Hasičské ulice, kde při projíždění pravotočivé zatáčky patrně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, technickému stavu vozovky a povětrnostním podmínkám, vlivem čehož vyjel vlevo mimo komunikaci, kde následně havaroval do oplocením domu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění," popsala mluvčí.