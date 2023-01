K incidentu došlo začátkem ledna v jedné z příhraničních obcí na Českokrumlovsku. Obviněný muž (60 let) tam po předchozí hádce opakovaně napadl druhého z obviněných dřevěnou tyčí.

Na to druhý muž (44 let) reagoval tím, že útočníka s tyčí bodnul do levého boku kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí.

„Oba obvinění museli po incidentu být ošetřeni na chirurgické ambulanci nemocnice v Českém Krumlově. Nejednalo se mezi nimi však o první podobnou věc,“ upozornil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Vážná nehoda. Seniorka za volantem srazila seniorku na přechodu

K hádce s následným fyzickým napadením a pouužití zbraní už mezi dvojicí mužů došlo loni v srpnu. I tehdy šedesátiletý útočník použil k útoku dřevěnou tyč. „Druhý z mužů tehdy útočil ruční pilou na dřevo, kterou prvního několikrát seknul. V tomto případě šedesátiletý muž napadl také svědkyni (38 let), kterou několikrát udeřil dřevěnou tyčí do oblasti hlavy. I tento incident si vyžádal ošetření na chirurgické ambulanci nemocnice v Českém Krumlově,“ přiblížil mluvčí.

Trestní stíhání obou obviněných bude probíhat na svobodě. V případě prokázání viny jim u soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.