Na místo přizvaní inspektoři krajské veterinární správy šetřením zjistili v nákladovém prostoru vozidla volně ložené telecí maso, celá kuřata, masové koule z vepřového masa, sekanou z vepřového masa, plněná střeva a krev v plastových krabičkách o celkové hmotnosti 174 kilogramů. "Jelikož maso, masné výrobky a polotovary neměly žádné označení a řidič nepředložil platné průvodní doklady, rozhodli pracovníci veterinární správy o zajištění potravin. Inspektoři dále zjistili, že řidič pro přepravu těchto výrobků nemá potřebnou registraci u krajské veterinární správy," shrnul porušení.

Na základě zjištěného pracovníci veterinární správy potraviny znehodnotili modrou barvou a rozhodli o jejich následné likvidaci v kafilérii. "Díky jihočeským celníkům se tak masné výrobky neznámého původu nedostaly do prodeje konečným spotřebitelům," uzavřel poručík Kréda.

Porušení zákonů v souvislosti s nevhodnou přepravou potravin

