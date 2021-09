Také jindřichohradečtí policisté pátrají po neznámém zloději, který v Jindřichově Hradci na sídlišti U Nádraží před č.p.801, v noci z 3. na 4. září odcizil dvě uzamčená jízdní kola. I on podle mluvčí policie Hany Bílkové Millerové přeštípl či přeřezal dva lankové zámky z uzamčeného nosiče namontovaného na osobní automobil Ford Trazit. Škoda je 14 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.