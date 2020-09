Majitelka chatky oznámila policii ve Větřní, že se do její zahradní chatky někdo vloupal.

Stát se to mělo někdy ve dnech od 4. do 6. září. Zloděj překonal oplocení a po násilném otevření dveří se dostal do zahradní chatky. Sebral odtud křovinořez s příslušenstvím, dětské jízdní kolo, pětilitrový kanystr s benzínem, ruční tlakový postřikovač a potraviny. Škoda činí více než šest tisíc korun.