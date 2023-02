Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové měl vlastní otec syna začít zneužívat už v útlém věku - od tří do pěti let. „Trestné činnosti se dopouštěl od podzimu 2019 do září 2021 v Českém Krumlově. Na svém synovi nejméně ve dvou případech uspokojoval své sexuální potřeby. Do análního otvoru mu zasouval prsty i penis, onanoval a jinak se uspokojoval v jeho přítomnosti,“ přiblížila.