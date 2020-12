Krumlovští policisté řeší případ odcizení a poškození reklamního zařízení v katastru Rájova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

V uplynulých dnech se na českokrumlovské policisty podle mluvčí Lenky Pokorné obrátil jednadvacetiletý muž s oznámením, že v katastru Rájova došlo v době od 30. října do 14. prosince ke krádeži kovového rámu reklamního zařízení s nadstavbou upevněnou do země pomocí konstrukce do tvaru písmene A, na kterém byly dvě reklamní plachty.