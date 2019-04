Jde o sedmatřicetiletého muže z Prachaticka. Kriminalisté poté provedli u muže domovní prohlídku v Kaplici. Při ní zajistili různé věci a látky, které odešlou k expertize. "Ještě téhož dne prohlédli také dvě vozidla, která muž užívá," sdělila mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová. "Také tam našli krystalickou látku, která bude zaslaná k expertize." Policisté muže zavřeli do policejní cely v Českém Krumlově.

Obvinili ho ze zvláště závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný od října 2017 do zadržení 9. dubna přechovával, opakovaně nabízel, prodával či jinak opatřil pervitin bezmála dvěma desítkám osob, a to v celkové částce nejméně 1 100 000 korun. "Působil tak na různých místech Kaplice, Dolního Dvořiště a okolí," doplnila Štěpánka Uhlířová. "Kriminalisté dnes dají podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že budou obviněny i další osoby."