Jižní Čechy – Sedmiletý trest za vraždu mačetou, který vynesl minulý týden českobudějovický krajský soud, vzbudil na sociálních sítích kritiku, ale i pochopení. Nepravomocně k němu byl odsouzen Lukáš Novák (24 let). Trest vzbudil pozornost tím, že je poměrně hluboko pod zákonnou hranicí, která je deset let.

Kritické hlasy na facebooku našeho vydavatelství trest označují za směšný. „A to se vyplatí,“ napsala například uživatelka profilu Barbora Pospíšilová. Naopak některé hlasy mladého muže bránily. „Nevíte o tom nic a soudíte! On bránil svoji maminku, já bych udělala to samé,“ napsala třeba uživatelka profilu Renata Ledererová.