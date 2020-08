Prachatičtí kriminalisté šetří od čtvrtečního večera loupežné přepadení ženy, ke kterému došlo kolem půl čtvrté odpoledne. Přepadená však podle policejní mluvčí Lenky Krausové věc oznámila o pár hodin déle.

Zdroj: Policie ČRPOPIS: Jednalo se o muže ve věku přibližně 35 až 40 let, vysokého zhruba 170 cm, střední postavy, který byl oblečený v košili s krátkým rukávem vínové až cihlové barvy, šedých či modrých krátkých kalhotách a měl výrazně černé, husté vlasy, sčesané na pěšinku o délce zhruba dvou centimetrů.

"Žena ho potkala krátce předtím než ji přepadl. Procházela lesní cestou vedoucí na Záblatí, k přepadení došlo za vojenským řopíkem. Muž ženě strhl batoh ze zad takovou silou, že spadla na zem. Z batohu ji vzal mobilní telefon a z místa utekl. Navíc ženě do očí nastříkal pravděpodobně pepřový sprej, napadená musela být poté ošetřena v nemocnici. Při samotném přepadení měl muž nasazenou velice výraznou černou roušku, ze silného materiálu, která měla z jedné strany buď malý kamínek či cvoček," popsala přepadení Lenka Krausová.

Policisté žádají veřejnost o spolupráci. Pokud někdo v těchto místech či jinde na Prachaticku muže zaregistroval, nebo by měl k případu důležité informace, které by kriminalistům pomohli při šetření případu, měl by zavolat na linku 158.