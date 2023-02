Gambler ubodal servírku v Táboře

Vrah spravedlnosti uniká.Zdroj: archiv DeníkuNa následky mnohačetných bodnořezných ran v horní polovině těla zemřela servírka sedmadvacetiletá Monika P. v herně a baru Pinocchio v Táboře. O život ji připravil stejně starý Illya S., dělník stavební firmy z Milevska. Jeho zrůdný čin bohužel nebyl nikdy potrestán.

K vraždě podle Hýska došlo 24. dubna přímo ve skládku non-stop herny na rozmezí Budějovické třídy a 9. května v době od 14 do 14.15 hodin. „Pachatel úmyslně usmrtil mnohočetnými bodnořeznými ranami zaměstnankyni uvedeného baru Moniku. Jmenovaná byla nalezena zaměstnanci pizzerie. Pachatel poškozenou zanechal mrtvou v příručním skladu a vrátil se zpět do baru, kde odcizil v podstatě za přítomnosti hostů finanční hotovost asi 170 tisíc korun z příručního trezorku pod barem,“ uvedl bývalý operativec.

Klíč od trezorku předtím odcizil poškozené při vraždě, dále jí sebral osobní doklady a klíče od bytu. „Šetřením jsme zjistili, že se před vraždou v baru zdržoval asi tak dva dny, a budil dojem, že patří k personálu. Po vraždě se choval velice chladnokrevně, odnesl si videokazety z monitorovacích kamer, také vzal sklo, ze kterého pil, včetně láhve, ze které si naléval, a neopomenul odnést ani popelník, kde byly jeho nedopalky od cigaret,“ dodal podrobnosti.

Po vraždě odjel do přechodného bydliště, ubytovnu v Milevsku, a ještě téhož dne s manželkou a synem mizel přes Polsko domů na Ukrajinu. „Na adrese trvalého bydliště na Ukrajině se však nezdržoval, skrýval se. Vydali jsme na něj mezinárodní zatykač. V září proti němu bylo vedeno trestní řízení jako po uprchlém pachateli, poslední stopy nás vedly do Ruska, do současnosti však nebyl zadržen a nemůže nést následky,“ konstatoval Václav Hýsek. Bestiální vrah měl dostat 18 let vězení.

Matku neopouští touha, že její Monika otevře dveře...

Z kriminalistického a statistického hlediska policie udělala, co udělat měla a má, av poměrně krátké době zjistila pachatele, zajistila stopy pro jeho usvědčení a případné dopadení, a to jak z místa činu, tak následným výslechem svědků a kontaktů pachatele. „Ale případ nedopadl podle představ kriminalistů, pachatel takto ohavné, brutální vraždy mladé dívky nebyl nikdy dopaden a nebyl postaven před „světskou“ spravedlnost, za svůj čin zatím nenese spravedlivý trest, za to, že pro svou hamižnost získat finanční prospěch sebral život dívce, která ho měla teprve před sebou, ale nejen to, zničil život celé její rodině a blízkým, sebral lidem kolem sebe kamarádku. Asi se již nikdy nedozvíme, jak se mu s pomyšlením na vraždu žije, zda vůbec má takový člověk svědomí. Nejhorší je pomyšlení na to, když vraždil jednou pro majetkový prospěch a nebyl dopaden, tak svůj čin může zopakovat, případně již zopakoval někde jinde, kde může žít pod jinou identitou. Člověk, který nemá svědomí, lidský život pro něho není „ničím“, je neřízená střela pro své okolí,“ míní Hýsek.