Nehoda se stala ve čtvrtek 13. února u Dasného na Českobudějovicku kolem půl čtvrté odpoledne a měla více účastníků. Odhad škody se pohybuje kolem sto tisíc korun. Policie potvrdila, že nehodu vyšetřuje, ale pouze jako přestupek. Při události nebyl nikdo zraněn, a pokud nehodnotí policie nehodu zatím jako trestný čin, tak v tuto chvíli zjevně nemá důkazy na to, že při ní byl někdo opilý.

Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner ale Deníku potvrdil, že ne všichni účastníci nehody se podrobili dobrovolně dechové zkoušce. „Jeden z účastníků dopravní nehody odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu,“ řekl Jiří Matzner. Zda to byl místopředseda krajského soudu Bohuslav Petr, už ale mluvčí nepotvrdil, protože policie se nemůže vyjadřovat k vyšetřování konkrétních osob.

Server Česká justice upozorňuje na to, že pokud by místopředsedovi bylo prokázáno, že řídil opilý, šlo by o trestný čin a kárný senát by ho mohl zbavit funkce soudce. Žalobcem u kárného soudu by v takovém případě byl předseda krajského soudu.

Vedení soudu zatím pouze potvrdilo, že se zajímá o výsledky policejního šetření. „V současné době je věc v šetření Policie ČR. O okolnosti případu se Jiří Šťastný, pověřený výkonem uvolněné funkce předsedy krajského soudu, intenzivně zajímá. Poté, co obdrží informace o výsledku šetření, učiní další kroky v souladu s jeho kompetencemi,“ řekla mluvčí českobudějovického krajského soudu Ivana Vobejdová.

Místopředsedu krajského soudu Bohuslava Petra jsme dnes nezastihli na jeho služebním telefonu, o jeho vyjádření jsme požádali emailem a na odpovědi čekáme.