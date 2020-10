Dva objasněné případy, kdy je podezřelou mladá žena (ročník 1998), vyšetřují kapličtí policisté. K tomu s ní policie ze Suchého Vrbného řeší jízdu pod vlivem drog.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Podle zjištěných a doložených skutečností měla počátkem září neoprávněně vniknout do novostavby rodinného domu, kde pobývala a odmítala dům opustit, kdy s majitelkou měla vyhrocený spor," uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. "Následně po pár hodinách vnikla do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Audi A3 a a s ním odjela z Kaplice do krajského města, kde jí zastavili policisté obvodního oddělení České Budějovice – Suché Vrbné."