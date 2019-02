České Budějovice - Osmnáctiletý muž zranil a okradl dvě seniorky v Českých Budějovicích. Hrozí mu pět až dvanáct let vězení

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Závažný zločin objasnili během několika dní jihočeští kriminalisté. Zadrželi mladíka, který přepadl a oloupil dvě seniorky v Českých Budějovicích.



První případ se stal minulou sobotu dopoledne. „Osmnáctiletý muž si v ulici Emy Destinnové vyhlédl starší ženu. Při chůzi jí udeřil zezadu do krku tak, že upadla na zem. Současně jí z ruky vytrhl tašku s osobními věcmi, doklady a finanční hotovostí," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.



Nedaleko místa činu pak mladík odhodil tašku a ponechal si pouze peníze. Seniorka utrpěla těžkou újmu na zdraví a musela být převezena do budějovické nemocnice.



Podruhé pachatel loupil v úterý odpoledne v ulici Karla Šafáře. I zde se zaměřil na starší ženu a přistoupil k ní zezadu. Pak jí strčil do zad a když upadla, vytrhl jí z ruky kabelku s osobními doklady a penězi. Tašku posléze opět odhodil a ponechal si peníze. Tato žena utrpěla lehké zranění.



Policisté již útočníka zadrželi. V pátek si převzal obvinění a kriminalisté zároveň podali návrh na jeho vzetí do vazby. Za loupežná přepadení mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.