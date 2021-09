Z toho, že řídil auto pod vlivem drog, je podezřelý mladý muž z Českokrumlovska. V sobotu odpoledne ve Větřní tohoto čtyřiadvacetiletého řidiče fordu zastavili větřínští policisté.

Silniční kontrola s dechovou zkouškou na alkohol. Ilustrační foto. | Foto: Libor Běčák

Při kontrole mu dali dýchnout do přístroje, který ukázal negativní výsledek. Následovala tedy zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek, která už vyšla pozitivní na THC. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by měl pachatel stanout před soudem.