Českokrumlovským kriminalistům, specialistům na hospodářskou trestnou činnost se podařilo odhalit pachatele, který protizákonně ukládal na veřejné datové uložiště nejčastěji filmy.

Byl to mladý muž (24 let) cizí státní příslušnosti. Od února 2017 do dubna 2019 prostřednictvím internetu vědomě a bez souhlasu nositelů autorských práv stahoval ze stránek cztorrent filmy, které pak nasdílel na uložiště www.fastshare.cz. Za tuto činnost dostával provizi.